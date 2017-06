Fatos históricos do dia 18 de junho

Eventos

1815 – Guerras Napoleônicas: A derrota de Waterloo leva Napoleão Bonaparte a abdicar do trono da França pela segunda vez.

1888 – Graves inundações na cidade de León, no México, causam a morte de 300 pessoas e deixam mais de 1,4 mil desaparecidas.

1908 – Aporta em Santos o navio Kasato-Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil.

1911 – Fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus.

1927 – Projeção em Nova York (EUA) da primeira reportagem cinematográfica sonora, a recepção do aviador norte-americano Charles Lindbergh, após seu voo sem escalas sobre o Oceano Atlântico.

1932 – Os principais responsáveis pelo atentado a Benito Mussolini são executados.

1946 – Proclamação da República da Itália.

1953 – Proclamação da República do Egito por um grupo de oficiais do Exército, após a renúncia do rei Faruk.

1979 – Os dirigentes dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e da União Soviética, Leonid Brejnev, firmam em Viena (Áustria) o tratado SALT II sobre a limitação de armas nucleares.

1989 – A Birmânia passa a se chamar oficialmente Myanmar.

1992 – Os irlandeses aprovam em referendo a confirmação do Tratado de Maastricht, com 69% dos votos.

1999 – O grupo do G-7 reúne-se na cidade alemã de Colônia para aprovar o perdão de mais de 6,5 bilhões de dólares de dívida externa das nações mais pobres e endividadas do planeta.

Nascimentos

1872 – Ana de Castro Osório, feminista portuguesa (m. 1935).

1886 – George Mallory, alpinista britânico, talvez o primeiro a escalar o Everest (m. 1924, também no Everest).

1901 – Anastásia Nikolaevna Romanova, Grã-Duquesa da Rússia (m. 1918).

1903 – Jeanette MacDonald, atriz e cantora estadunidense (m. 1965).

1912 – Glenn Morris, decatleta e ator estadunidense (m. 1974).

1917 – Richard Boone, ator estadunidense (m. 1981).

1920 – Ian Carmichael, ator inglês (m. 2010).

1931 – Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, político e ex-presidente do Brasil.

1936 – Barack Obama, economista queniano pai do atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (m. 1982).

1940 – Michael Sheard, ator britânico (m. 2005).

1942 – Paul McCartney, cantor e compositor inglês; e Celly Campello, cantora, precursora do rock no Brasil (m. 2003).

1945 – Cesar Maia, economista e político brasileiro.

1946 – Maria Bethânia, cantora brasileira.

1952 – Isabella Rossellini, atriz italiana.

1959 – Helio de la Peña, humorista brasileiro.

1962 – Fê Lemos, músico brasileiro, baterista do Capital Inicial.

1963 – Dizzy Reed, tecladista do Guns N’ Roses.

1974 – Lúcio Mauro Filho, ator brasileiro.

1976 – Blake Shelton, cantor e músico estadunidense.

1979 – Milene Domingues, ex-futebolista e modelo brasileira.

1980 – Rocco Pitanga, ator brasileiro.

1984 – Fernanda Souza, atriz brasileira.

Falecimentos

1900 – Simões Raposo, professor e pedagogo português (m. 1840).

1914 – Sílvio Romero, crítico literário, poeta e político brasileiro (n. 1851).

1917 – Eufemio Zapata, revolucionário mexicano (n. 1873).

1979 – Procópio Ferreira, ator e diretor teatral brasileiro (n. 1898).

2000 – Nancy Marchand, atriz norte-americana (n. 1928).

2007 – Núbia Lafayete, cantora brasileira (n. 1937).

2010 – José Saramago, escritor português (n. 1922).

2011 – Wilza Carla, vedete, atriz e humorista brasileira (n. 1935).

Comentários