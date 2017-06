Fatos históricos do dia 19 de junho

Eventos

1856 – Fundação do município brasileiro de Ribeirão Preto, São Paulo.

1938 – A Seleção da Itália é a vencedora da Copa do Mundo de Futebol.

1970 – O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes é assinado.

1978 – A tirinha de história em quadrinhos “Garfield” é publicada pela primeira vez.

1961 – Iindependência do Kuwait em relação ao Reino Unido.

2007 – O site de vídeos YouTube.com, lançado originalmente em inglês, passa a ter mais idiomas.

2014 – O então Príncipe de Astúrias, Felipe de Bourbon, é proclamado Rei da Espanha, adotando o nome de Felipe VI.

Nascimentos

1897 – Moe Howard, ator norte-americano, um dos integrantes da série Os Três Patetas (m. 1975).

1906 – Ernst Chain, bioquímico alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Química (m. 1979).

1910 – Paul John Flory, cientista estadunidense, ganhador do Prêmio Nobel de Química (m. 1985).

1914 – Lester Flatt, guitarrista norte-americano (m. 1979).

1915 – Julius Schwartz, editor de revistas e quadrinhos estadunidense (m. 2004).

1919 – Gildo de Freitas, cantor e compositor tradicionalista brasileiro (m. 1982).

1922 – Aage Niels Bohr, físico dinamarquês e ganhador do Nobel de Física de 1975 (m. 2009).

1928 – Affonso Ávila, poeta brasileiro.

1930 – Gena Rowlands, atriz estadunidense.

1944 – Chico Buarque, cantor, compositor e escritor brasileiro.

1948 – Nick Drake, músico inglês (m. 1974).

1953 – Sidney Magal, cantor e ator brasileiro.

1954 – Kathleen Turner, atriz norte-americana.

1962 – Paula Abdul, cantora, atriz e jurada de reality shows norte-americana.

1967 – Cláudia Cruz, jornalista brasileira.

1973 – Letícia Spiller, atriz brasileira.

1977 – Daniel de Oliveira, ator brasileiro.

1978 – Zoë Saldaña, atriz estadunidense.

1983 – Macklemore, rapper estadunidense.

1986 – Diego Hypólito, ginasta brasileiro.

1987 – Stephany Brito, atriz brasileira.

Falecimentos

1312 – Piers Gaveston, Conde da Cornualha, na atual Inglaterra (n. 1284).

1918 – Francesco Baracca, conde e aviador italiano (n. 1888).

1937 – James Matthew Barrie, escritor escocês.

1956 – Thomas John Watson, empresário estadunidense (n. 1874).

1960 – Chris Bristow, automobilista inglês de Fórmula 1 (n. 1937).

1991 – Jean Arthur, atriz estadunidense (n. 1900).

1993 – William Golding, escritor, dramaturgo e poeta inglês (n. 1911).

2000 – Noboru Takeshita, político e primeiro-ministro japonês (n. 1924).

2004 – Óscar Bento Ribas, escritor e etnólogo angolano (n. 1909).

2008 – Girsz Aronson, empresário brasileiro conhecido como o “Rei do Varejo” (n. 1917).

2009 – Henry Aristide “Red” Boucher, político norte-americano (n. 1921).

2010 – Carlos Monsiváis, escritor e jornalista mexicano (n. 1938), e Manute Bol, jogador de basquete sudanês (n. 1962).

2013 – James Gandolfini, ator norte-americano (n. 1961).

2014 – Ibrahim Touré, futebolista da Costa do Marfim (n. 1985).

