Fatos histÃ³ricos do dia 2 de setembro

Eventos históricos

31 a.C. – Batalha de Actium: ao largo da costa oeste da Grécia, forças de Otaviano derrotam as esquadras de Marco Antônio e Cleópatra.

1752 – Foi a última vez que o calendário Juliano foi usado na Inglaterra e suas colônias.

1822 – Nesse dia, Maria Leopoldina, reunida com o Conselho de Estado, assinou o decreto da Independência do Brasil.

1850 – A cidade de Blumenau é fundada pelo Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau.

1870 – Napoleão III é capturado na Guerra franco-prussiana.

1961 – Aprovada a Emenda Constitucional que mudava o regime de governo do Brasil (v. Campanha da Legalidade).

1962 – O futebolista brasileiro Pelé marca seu 500° gol.

1968 – Proferido o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves que desencadearia o endurecimento do Regime Militar com a edição do AI-5.

Nascimentos

1661 – Georg Böhm, organista e compositor alemão (m. 1733).

1705 – Abraham Tucker, escritor filosófico britânico (m. 1774).

1753 – Maria Josefina de Saboia (m. 1810).

1778 – Luís I da Holanda (m. 1848).

1810 – Joaquim Caetano, diplomata e professor brasileiro, patrono da Academia (m. 1873).

1838 – Liliuokalani, rainha havaiana (m. 1917).

1853 – Wilhelm Ostwald, químico letão, ganhador do Nobel de Química em 1909 (m. 1932).

1904 – August Jakobson, escritor estoniano (m. 1963).

1911 – Floyd Council, guitarrista de blues norte-americano (m. 1976).

Falecimentos

1397 – Francesco Landini, compositor e poeta italiano (n. 1325).

1859 – Delia Bacon, escritora norte-americana (n. 1811).

1889 – Austin Allibone, escritor e bibliógrafo norte-americano (n. 1816).

1910 – Henri Rousseau, pintor francês (n. 1844).

1937 – Pierre de Coubertin, pedagogo e historiador francês (n. 1863).

1945 – Fonseca Lima, político português (n. 1874).

1969 – Ho Chi Minh, revolucionário e estadista vietnamita (n. 1890).

1973 – J. R. R. Tolkien, linguista e escritor britânico (n. 1892).

1982 – Seraphim Rose, religioso norte-americano (n. 1934).

1986 – Otto Glória, técnico de futebol brasileiro (n. 1917).