Fatos histÃ³ricos do dia 25 de junho

Eventos

1792 – Começa a medição do meridiano de Paris, origem do estabelecimento do Sistema Métrico Decimal.

1806 – Em Buenos Aires (Argentina), desembarca uma pequena expedição britânica composto por 1,8 mil homens a mando do general William Carr Beresford.

1877 – O vulcão Cotopaxi, a 80 quilômetros de Quito (Equador), entra em erupção.

1887 – Um trem descarrila entre o caminho Bilbao-Zaragoza. Morrem 40 pessoas e inúmeras ficam feridas.

1905 – Enfrentamentos entre populares poloneses e o exército deixam mais de 500 mortos.

1918 – São Paulo (SP) registra a única precipitação de neve na história.

1921 – Descarrilamento de trem rápido entre Lille-Lyon-Paris, matando mais de 30 pessoas e ferindo centenas.

1938 – Dr. Douglas Hyde é nomeado primeiro presidente da Irlanda.

1948 – Começa o bloqueio de Berlim.

1950 – Início da Guerra da Coreia

1967 – É realizada pela primeira vez na história uma transmissão mundial de TV ao vivo, via satélite. Uma apresentação do grupo musical The Beatles cantando a música All You Need Is Love, foi escolhida como evento de estreia dessa nova tecnologia.

1978 – A Argentina conquista a Copa do Mundo de Futebol ao vencer os Países Baixos por 3 a 1.

1988 – Fundação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

1991 – A Croácia e a Eslovênia declaram sua independência da Iugoslávia.

1993 – Kim Campbell foi eleita líder do Partido Conservador do Canadá e se torna a primeira mulher a ser eleita premiê no país.

1995 – A Frente Nacional para o Câmbio e para a Democracia triunfa nas eleições presidenciais no Haiti.

1997 – A nave não-tripulada russa Progress Office colide com a estação espacial russa Mir.

Nascimentos

1852 – Antoni Gaudí, arquiteto espanhol (m. 1926).

1885 – Guilherme Paraense, militar e atleta brasileiro, que ganhou a primeira medalha de ouro para o País nos Jogos Olímpicos (m. 1968).

1903 – George Orwell, escritor e jornalista britânico (m. 1950).

1920 – Ruy Guilherme Paranatinga Barata, poeta e compositor brasileiro (m. 1990).

1928 – Alex Toth, cartunista, ilustrador e desenhista de animação norte-americano (m. 2006); e Peyo, cartunista, ilustrador belga e criador dos Smurfs (m. 1992).

1940 – João Carlos Martins, pianista e maestro brasileiro.

1945 – Carly Simon, cantora e compositora norte-americana.

1949 – Patrick Tambay, ex-piloto francês de Fórmula 1.

1954 – João Ribeiro, político brasileiro (m. 2013).

1957 – Rui Costa Pimenta, jornalista e político brasileiro.

1962 – Bussunda, humorista brasileiro (m. 2006); e Nelson Freitas Junior, ator brasileiro.

1963 – George Michael, cantor e compositor britânico.

1965 – Jonas Donizette, político e radialista brasileiro.

1976 – Maurren Maggi, atleta brasileira.

1977 – Fernanda Lima, modelo, atriz e apresentadora brasileira.

1979 – Busy Philipps, atriz norte-americana.

Falecimentos

1533 – Maria Tudor, rainha da França (m. 1496).

1822 – E.T.A. Hoffmann, escritor e compositor (n. 1776).

1962 – Alberto da Veiga Guignard, famoso pintor brasileiro (n. 1896).

1988 – Hillel Slovak, ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers (n. 1962).

1997 – Jacques Cousteau, explorador e inventor (n. 1910).

2000 – Wilson Simonal, cantor brasileiro. (n. 1938).

2001 – Milton Santos, geógrafo brasileiro (n. 1926); e Evandro Carlos de Andrade, jornalista brasileiro (n. 1931).

2008 – Sylvinha Araújo cantora brasileira (n. 1951).

2009 – Michael Jackson, cantor, ator, dançarino e compositor norte-americano (n. 1958); e Farrah Fawcett, atriz estadunidense (n. 1947).

2014 – Eli Wallach, ator estadunidense (n. 1915).

Comentários