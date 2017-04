Fatos histÃ³ricos do dia 9 de abril

Eventos

1440 — Cristóvão da Baviera é nomeado rei da Dinamarca.

1782 — Guerra da Independência dos Estados Unidos: início da Batalha de Saintes.

1860 — Em sua máquina chamada fonoautógrafo, Leon Scott faz a mais antiga gravação conhecida de uma voz humana audível.

1867 — Compra do Alasca: o Senado dos Estados Unidos ratifica o tratado com a Rússia para a compra do Alasca.

1916 — Primeira Guerra Mundial: Batalha de Verdun: tropas alemãs lançam a terceira ofensiva na batalha.

1917 — Primeira Guerra Mundial: Batalha de Arras: a batalha começa com o Corpo Canadense realizando um ataque maciço à serra de Vimy.

1928 — O islamismo deixa de ser reconhecido como religião estatal na Turquia.

1940 — Segunda Guerra Mundial: Operação Weserübung: a Alemanha invade a Dinamarca e Noruega.

1942 — Segunda Guerra Mundial: Batalha de Bataan/Marcha da Morte de Bataan: as forças dos Estados Unidos se rendem na península de Bataan. A Marinha Imperial Japonesa lança um ataque aéreo sobre Trincomalee no Ceilão (Sri Lanka).

1952 — O governo de Hugo Ballivián é derrubado pela Revolução Nacional da Bolívia, iniciando um período de reforma agrária, o sufrágio universal e nacionalização das minas de estanho.

1957 — O Canal de Suez no Egito é liberado para o transporte.

1964 — Começo da vigência do Ato Institucional 1 (AI-1) na ditadura militar brasileira.

1967 — O primeiro Boeing 737 (uma série de 100) faz seu voo inaugural.

2003 — Guerra do Iraque: Saddam Hussein foge de Bagdá para o norte do país, depois ver o Exército iraquiano ser derrotado por tropas americanas e ser deposto do poder.

Nascimentos

1912 — Amácio Mazzaropi, ator, diretor e comediante brasileiro (m. 1981).

1925 — Acácio Rodrigues Alves, bispo brasileiro (m. 2010).

1927 — Antônio Lopes de Sá, escritor e contador brasileiro (m. 2010).

1932 — Carl Perkins, músico norte-americano (m. 1998).

1935 — Roberto Muylaert, jornalista brasileiro.

1943 — David Cardoso, ator brasileiro.

1970 – Chorão, músico brasileiro (m. 2013).

1972 — Néstor Isasi, ex-futebolista paraguaio.

1973 — Bart Goor, ex-futebolista belga.

1974 — Jenna Jameson, atriz e modelo norte-americana.

1975 — Robbie Fowler, ex-futebolista britânico.

1986 — Leighton Meester, cantora e atriz norte-americana.

1987 – Jesse McCartney, cantor estadunidense.

1990 – Kristen Stewart, atriz estadunidense; e Mariah Rocha, atriz brasileira.

1991 -Gai Assulin, futebolista israelense.

1992 — Fernando Aristeguieta, futebolista venezuelano.

1994 — Joey Pollari, ator estadunidense.

1996 – Emerson Hyndman, futebolista estadunidense.

1998 — Elle Fanning, atriz estadunidense.

1999 — Isaac Hempstead-Wright, ator britânico.

2000 — Jackie Evancho, cantora estadunidense.

Falecimentos

1993 — Lindalva Justo de Oliveira, beata brasileira (n. 1953).

1994 — Mestre Marçal, cantor e músico brasileiro (n. 1930).

2002 — Pat Flaherty, automobilista norte-americano (n. 1926).

2003 — Jorge Oteiza, artista e escritor espanhol (n. 1908).

2004 — Lélia Abramo, atriz brasileira (n. 1911).

2005 — Andrea Dworkin, escritora norte-americana (n. 1946).

2011 — Elpídio Reali Júnior, jornalista brasileiro (n. 1941).

