Fatos históricos do dia 03 de outubro

Eventos

1739 — O Tratado de Nissa é assinado entre o Império Otomano e a Rússia, pondo fim à Guerra Russo-Turca (1735-1738

1832 — No Brasil é criado por decreto da Regência Imperial, S/N.°, o Município de Barra Mansa.

1863 — Abraham Lincoln proclama dia de ação de graças, a última quinta-feira de Novembro.

1929 — O Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos passou oficialmente a chamar-se Jugoslávia.

1930 — Getúlio Vargas, Góis Monteiro e Osvaldo Aranha iniciaram os preparativos para o golpe final contra a República Velha (v. Revolução de 1930).

1931 — Às 11h entra em vigor pela primeira vez no Brasil o Horário de Verão.

1932 — Independência do Iraque.

1950 — O candidato do PTB Getúlio Vargas foi eleito presidente com 48% dos votos válidos.

1952 — Na Austrália, os britânicos explodiram sua primeira bomba atômica.

1953 — Criação da Petrobras.

1968 — O estudante José Guimarães morre no conflito que ficou conhecido como Batalha da Maria Antônia entre estudantes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo da USP e os da Universidade Mackenzie (v. anos de chumbo).

1986 — Inicia-se a construção do estádio SkyDome.

1990 — Ocorre a Reunificação Alemã.

1993 — Batalha de Mogadíscio: Na tentativa de capturar o líder Mohamed Farrah Aidid, 19 soldados americanos e cerca de 2000 somalis são mortos em Mogadíscio, capital da Somália.

1995 — O. J. Simpson recebeu o veredicto de inocente.

2004 — (Evento fictício) No filme Mean Girls, foi nesse dia que Aaron Samuels perguntou para Cady na aula de cálculo: “Que dia é hoje?”. A data é tão lembrada entre os fãs que, no ano passado, tornou-se trending topic e estava presente na grande maioria das timelines do Facebook e do Twitter.

2010 – É eleita Dilma Roussef, a primeira presidente mulher da História do Brasil.

2013 — A Gâmbia retira-se da Commonwealth.

Nascimentos

1797 – Leopoldo II, grão-duque da Toscana (m. 1870).

1804 – Allan Kardec, codificador da doutrina espírita (m. 1869).

1837 – Nicolás Avellaneda, político e jornalista argentino (m. 1885).

1860 – Grão-duque Paulo Alexandrovich da Rússia, filho mais novo do czar Alexandre II (m. 1919).

1869 – Alfred Flatow, ginasta alemão (m. 1942).

1874 – Charles B. Middleton, ator norte-americano (m. 1949).

1884 – Paul Pinna, diretor de teatro e ator estoniano (m. 1949).

1889 – Carl von Ossietzky, escritor e jornalista alemão, ganhador do Nobel da Paz em 1935 (m. 1938).

1894 – Walter Warlimont, general alemão (m. 1976).

1896 – Gerardo Diego, poeta espanhol (m. 1987).

1897 – Louis Aragon, poeta e escritor francês (m. 1982).

1899 – Louis Hjelmslev, linguista dinamarquês (m. 1965).

1902 – Costa e Silva, militar e ex-presidente do Brasil (m. 1969).

1911 – Edgar Sanabria, político venezuelano (m. 1989).

1915 – Orlando Silva, cantor brasileiro (m. 1978).

1921 – Osmar Fontes Barcellos (Tesourinha), futebolista brasileiro (m. 1979).

1924 – Harvey Kurtzman, cartunista norte-americano (m. 1093).

1925 – Gore Vidal, escritor estadunidense (m. 2012).

1927 – Kenojuak Ashevak, artista inuit canadense.

1933 – Neale Fraser, ex-tenista australiano.

1972 – Júnior Amorim, ex-futebolista brasileiro.

1977 – Rodrigo Meléndez, futebolista chileno.

1988 – Pak Nam-Chol, futebolista norte-coreano.

1989 – Ruben Lima, futebolista português.

1991 – Debby Lagranha, atriz e apresentadora brasileira.

1996- Kelechi Iheanacho, futebolista nigeriano; Adair Tishler, atriz e cantora norte-americana.

1999 – Aramis Knight, ator norte-americano.

Falecimentos

1896 — William Morris, poeta e tradutor britânico (n. 1834).

1910 — Miguel Bombarda, médico, escritor e político português (n. 1851).

1937 — E. W. Howe, novelista estadunidense (n. 1853).

1975 — Zélio Fernandino de Morais, médium brasileiro (n. 1891).

1993 — Wilson Grey, ator brasileiro (n. 1923).

1995 — Plinio Corrêa de Oliveira, líder intelectual católico brasileiro (n. 1908).

1998 — Roddy McDowall, ator britânico (n. 1928).

1999 — Akio Morita, inventor e empresário japonês (n. 1921).

2004 — Janet Leigh, atriz norte-americana (n. 1927).

2005 — Emilinha Borba, cantora brasileira (n. 1923).

2006 — Peter Norman, atleta australiano (n. 1942)

2010 — Aécio Cunha, político brasileiro (n. 1923).

2014 — Lori Sandri, futebolista e treinador brasileiro (n. 1949).

Comentários