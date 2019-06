Fatos históricos do dia 04 de junho

Eventos

1859 — Segunda Guerra de Independência Italiana: Na Batalha de Magenta, o exército francês comandado por Napoleão III, derrota o exército austríaco.

1932 — Estoura um movimento revolucionário no Chile e se instaura a chamada República Socialista.

1940 — Segunda Guerra Mundial: completada a retirada de Dunquerque em França com a evacuação de 300 mil soldados aliados (Operação Dynamo).

1943 — O Grupo de Oficiais Unidos, fundado pelo coronel Juan Domingo Perón, comanda um golpe de Estado na Argentina que derruba o presidente Ramón Castillo.

1969 — O Exército de Mobutu Sese Seko reprime uma manifestação no Congo, e morrem mais de cem estudantes.

1989 — O governo chinês reprime estudantes na Praça Tianamen, provocando um massacre.

1992 — Líderes de 180 nações iniciam a ECO 92, no Rio de Janeiro (RJ).

2011 — O vulcão Puyehue entra em erupção na região de Los Rios, no sul do Chile.

Nascimentos

1729 — Cláudio Manuel da Costa, jurista e poeta luso-brasileiro (m. 1789).

1898 — Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, cangaceiro brasileiro (m. 1938).

1907 — Rosalind Russell, atriz e cantora estadunidense (m. 1976).

1912 — Robert Jacobsen, artista dinamarquês (m. 1993).

1924 — Dennis Weaver, ator e diretor estadunidense (m. 2006).

1925 — Antonio Puchades, futebolista espanhol (m. 2013).

1928 — Antônio Ermírio de Moraes, empresário brasileiro (m. 2014).

1940 — Vivina de Assis Viana, escritora brasileira.

1942 — Ítala Nandi, atriz brasileira.

1944 — Michelle Phillips, cantora, compositora e atriz estadunidense (The Mamas & The Papas).

1951 — Ed Newman, ex-jogador profissional de futebol americano estadunidense.

1963 — Milton Guedes, cantor, compositor e músico brasileiro.

1964 — Ângelo Antônio, ator brasileiro.

1972 — Nika Costa, cantora estadunidense.

1988 — Lucas Pratto, futebolista argentino.

1992 — Morgan Griffin, atriz australiana.

Falecimentos

1627 — Maria de Bourbon, duquesa de Orleães (n. 1605).

1798 — Giacomo Casanova, escritor e aventureiro italiano (n. 1725).

1830 — Antonio José de Sucre, militar venezuelano (n. 1795).

1872 — Stanislaw Moniuszko, compositor polonês (n. 1819).

1941 — Guilherme II da Alemanha (n. 1859).

1942 — Reinhard Heydrich, oficial alemão (n. 1904).

1971 — Gyorgy Lukacs, filósofo húngaro (n. 1885).

1973 — Flávio de Carvalho, arquiteto e artista brasileiro (n. 1899).

1979 — Gilda de Abreu, cineasta, atriz e radialista brasileira (n. 1904).

1994 — Roberto Burle Marx, arquiteto e paisagista brasileiro (n. 1909).

1997 — Ronnie Lane, cantor, compositor e baixista britânico (n. 1946).

2000 — Takashi Kano, futebolista japonês (n. 1920).

2001 — Dipendra do Nepal (n. 1971).

2002 — Fernando Belaúnde Terry, político peruano (n. 1912).

2004 — Nino Manfredi, ator italiano (n. 1921).

2015 — Leônidas Pires Gonçalves, militar brasileiro (n. 1921).

