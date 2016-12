Fatos históricos do dia 05 de dezembro

Eventos

1492 – Na sua primeira viagem ao Novo Mundo, Cristóvão Colombo descobre a Ilha de Quisqueya.

1496 – O Rei Dom Manuel I assina o decreto de expulsão dos “hereges” de Portugal.

1732 – Inicia-se no México a construção do edifício destinado ao Tribunal da Inquisição.

1812 – Napoleão Bonaparte abandona seu exército em difíceis condições na Rússia e retorna a Paris.

1815 – Fundação da cidade de Maceió (AL).

1889 – A Família Imperial Brasileira chega a Lisboa (Portugal) após deixar o Brasil devido à Proclamação da República.

1908 – Fundação da Cruz Vermelha Brasileira.

1931 – Catedral de Cristo Salvador em Moscou foi destruída por uma ordem de Josef Stalin.

1933 – A Lei Seca acaba nos Estados Unidos.

1934 – Três cidades ficam destruídas em terremoto em Honduras: San Jorge, La Encarnación e San Fernando.

1967 – É criada a Funai (Fundação Nacional do Índio) no Brasil.

2014 – Protestos, após casos de cidadãos negros mortos por policiais, atingem cidades dos Estados Unidos como Nova York, Chicago, Miami, Washington e Ferguson.

Nascimentos

1830 – Christina Rossetti, poetista inglesa (m. 1894).

1868 – Arnold Sommerfeld, físico alemão (m. 1951).

1872 – Harry Nelson Pillsbury, enxadrista norte-americano (m. 1906).

1881 – René Cresté, ator francês (m. 1922).

1890 – Fritz Lang, realizador, argumentista e produtor cinematográfico austríaco (m. 1976).

1896 – Carl Ferdinand Cori, bioquímico norte-americano, ganhador do Nobel de Medicina em 1947 (m. 1984).

1914 – Lina Bo Bardi, arquiteta ítalo-brasileira (m. 1992).

1946 – José Carreras, tenor espanhol.

1954 – Carlos Nascimento, jornalista brasileiro.

1973 – Danielle Winits, modelo e atriz brasileira.

1975 – Paula Patton, atriz estadunidense.

1976 – Rafinha Bastos, comediante e jornalista brasileiro.

Falecimentos

1870 – Alexandre Dumas, escritor francês (n. 1802).

1891 – Pedro II do Brasil (n. 1825).

1907 – Charles Leickert, pintor belga (n. 1816).

1909 – Luiz Antonio da Silveira Tavora, artista plástico e jornalista brasileiro (n. 1840).

1913 – Salvador de Mendonça, diplomata e escritor brasileiro (n. 1841).

1926 – Claude Monet, pintor francês (n. 1840).

1930 – Raul Brandão, jornalista e escritor português (n. 1867).

1949 – Soeiro Pereira Gomes, escritor português (n. 1909).

1965 – Joseph Erlanger, fisiologista norte-americano (n. 1874).

1979 – Lesley Selander, cineasta estadunidense (n. 1900).

1983 – Robert Aldrich, cineasta estadunidense (n. 1918).

1989 – Edoardo Amaldi, físico italiano (n. 1908).

2002 – Ne Win, político birmanês (n. 1911).

2003 – Felix Kaspar, patinador artístico austríaco (n. 1915).

2006 – David Bronstein, enxadrista soviético (n. 1924).

2007 – Karlheinz Stockhausen, compositor alemão (n. 1928).

2012 – Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro (n. 1907).

2013 – Nelson Mandela, político sul-africano (n. 1918).

2015 – Marília Pêra, atriz e cantora brasileira (n. 1943).

Comentários