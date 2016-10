Fatos históricos do dia 05 de outubro

Eventos

1897 — Fim da Guerra de Canudos.

1905 — Os irmãos Wright realizam o primeiro voo circular do mundo.

1908 –– Independência da Bulgária; e começou a ser vendido nos Estados Unidos o Ford T, primeiro modelo automóvel produzido em grande número para todo o público.

1910 — É proclamada em Lisboa a República Portuguesa, pondo fim a mais de sete séculos de regime monárquico em Portugal.

1942 — Substituição do réis pelo cruzeiro como padrão monetário do Brasil.

1966 — Fundação da Universidade Estadual de Campinas.

1969 — Vai ao ar o primeiro episódio da série britânica de TV Monty Python’s Flying Circus.

1988 — Promulgada a nova Constituição do Brasil. Os territórios do Amapá e Roraima são elevados à categoria de Estado. O Estado do Tocantins é criado com o desmembramento do Norte de Goiás.

1991 –– Linus Torvalds anuncia a primeira versão oficial do sistema operacional Linux.

Nascimentos

1658 — Maria de Modena, rainha consorte da Inglaterra (m. 1718).

1712 — Francesco Guardi, pintor italiano (m. 1793).

1713 — Denis Diderot, filósofo e escritor francês, um dos criadores da “Enciclopédia” (m. 1784).

1864 — Louis Jean Lumière, um dos “pais” do cinema (m. 1948).

1885 — Ida Rubinstein, atriz e bailarina russa (m. 1960).

1902 — Larry Fine, ator e comediante norte-americano, um dos integrantes da série Os Três Patetas (m. 1975).

1905 — John Hoyt, ator norte-americano (m. 1991).

1906 — Cyro dos Anjos, escritor brasileiro (m. 1994).

1923 — Glynis Johns, atriz, cantora, pianista e dançarina galesa, nascida na África do Sul.

1924 –– Barbara Kelly, atriz e roteirista anglo-canadense (m. 2007); e Bob Thaves, cartunista norte-americano (m. 2006).

1928 — Linneu Dias, ator, cineasta e escritor brasileiro (m. 2002).

1935 — Tarcísio Meira, ator brasileiro.

1936 –– Moacyr Franco, ator, cantor e compositor brasileiro.

1943 — Steve Miller, músico e guitarrista norte-americano de blues e rock.

1945 — Brian Connolly, músico escocês (m. 1997).

1947 –– Brian Johnson, vocalista do AC/DC.

1951 –– Bob Geldof, cantor, compositor e humanista irlandês; e Karen Allen, atriz norte-americana.

1957 — Bernie Mac, ator norte-americano (m. 2008).

1958 –– Luiz Schiavon, músico brasileiro, tecladista do RPM.

1960 –– Daniel Baldwin, ator norte-americano.

1975 –– Kate Winslet, atriz britânica; e Parminder Nagra, atriz britânica.

1981 –– Iran Malfitano, ator brasileiro.

1983 –– Nicky Hilton, modelo e estilista norte-americana.

2006 — Jacob Tremblay, ator canadense.

Falecimentos

1904 — Frédéric Auguste Bartholdi, escultor francês, autor da célebre Estátua da Liberdade (n. 1834).

1918 — Roland Garros, jogador de tênis (cujo torneio em Paris leva o seu nome) e pioneiro da aviação francesa (n. 1888).

1938 — Santa Faustina, santa polonesa e divulgadora do culto à misericórdia divina (n. 1905).

1960 — Alfred Louis Kroeber, antropólogo norte-americano (n. 1876).

1986 — Hal B. Wallis, produtor cinematográfico norte-americano (n. 1899).

1992 — Fulvio Pennacchi, pintor ítalo-brasileiro (n. 1905).

1998 — Plinio Barbosa Martins, advogado e político brasileiro (n. 1926).

2004 –– Rodney Dangerfield, comediante, ator e músico estadunidense (n. 1921).

2010 — Steve Lee, vocalista da banda Gotthard (n. 1963).

2011 –– Steve Jobs, co-fundador e presidente da Apple (n. 1955).

