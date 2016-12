Fatos históricos do dia 1 de janeiro

Eventos

45 a.C. — O calendário juliano entra em vigor.

1707 — Dom João V é coroado rei de Portugal.

1727 — É fundada a cidade de Cuiabá.

1739 — A ilha de Bouvet é descoberta pelo explorador francês Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier.

1836 — Irineu Evangelista de Souza torna-se gerente da empresa Carruthers & Cia.

1861 — Porfirio Díaz conquista a Cidade do México.

1892 — Ellis Island começa a receber imigrantes.

1897 — É inaugurada a linha submarina de telégrafo entre o Rio de Janeiro e Pernambuco.

2009 — Início do período de transição de quatro anos para a aplicação do Acordo Ortográfico de 1990 no Brasil.

2010 — Deslizamento de terra sobre duas pousadas de alto padrão deixa vários mortos e feridos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil

2011 — Dilma Rousseff é a primeira mulher a presidir o Brasil.

Nascimentos

870 — Zuentiboldo, rei da Lotaríngia (m. 900).

1431 — Papa Alexandre VI (m. 1503).

1449 — Lourenço de Médici, estadista italiano (m. 1492).

1467 — Sigismundo I, o Velho, rei da Polônia (m. 1548).

1895 — John Edgar Hoover, policial norte-americano (m. 1972).

1912 — Kim Philby, espião britânico (m. 1988).

1919 — J. D. Salinger, romancista estadunidense (m. 2010).

1921 — António Sousa Freitas, poeta português (m. 2004).

1923 — Milt Jackson, vibrafonista estadunidense (m. 1999).

1924 — Arthur Danto, filósofo e crítico de arte americano (m. 2013).

1926 — Maria Della Costa, atriz brasileira (m. 2015).

1927 – Maurice Béjart, dançarino e coreógrafo francês (m. 2007).

Vernon Smith, economista estadunidense.

Antônio Carlos Pires, ator e humorista brasileiro (m. 2005).

1936 – Álvaro Barreto, político português.

Emiliano Queiroz, ator brasileiro.

1938 – Carlo Franchi, ex-automobilista italiano.

Frank Langella, ator estadunidense.

1942 — Gennadi Sarafanov, astronauta russo (m. 2005).

1943 — Drauzio Varella, escritor e médico brasileiro.

1945 — Jacky Ickx, ex-automobilista belga.

1946 – Roberto Rivellino, ex-futebolista brasileiro.

Tatyana Zhuk, ex-patinadora artística russa.

1948 — Augustinho Záccaro, maestro brasileiro (m. 2003).

Falecimentos

837 — Pedro de Atroa, abade e santo bizantino (n. 773).

898 — Eudes, rei dos Francos (n. 852).

962 — Balduíno III da Flandres (n. 940).

1204 — Haakon III da Noruega (n. 1170).

1387 — Carlos II de Navarra (n. 1332).

1515 — Luís XII de França (n. 1462).

1559 — Cristiano III da Dinamarca (n. 1502).

1682 — Jacob Kettler, duque alemão báltico (n. 1610).

1688 — Salvador Correia de Sá e Benevides, militar e político português (n. 1602).

1748 — Johann Bernoulli, matemático suíço (n. 1667).

1780 — Johann Ludwig Krebs, compositor alemão (n. 1713).

1782 — Johann Christian Bach, compositor alemão (n. 1735).

1787 — José Anastácio da Cunha, militar e matemático português (n. 1744).

1793 — Francesco Guardi, pintor italiano (n. 1712).

Século XIX[editar | editar código-fonte]

1894 — Heinrich Hertz, físico alemão (n. 1857).

1897 — Adolfo Caminha, escritor brasileiro (n. 1867).

