Fatos históricos do dia 10 de novembro

Eventos

1619 – René Descartes teve uma visão em sonho de um novo sistema matemático e científico.

1896 – Publicação de Le bordereau – memorando que supostamente incriminaria o oficial francês Alfred Dreyfus por alta-traição.

1896 – Prudente de Morais afasta-se do poder, por motivos de saúde, deixando o governo brasileiro entregue ao seu vice-presidente, Manuel Vitorino.

1928 – Lançada no Rio de Janeiro a revista semanal ilustrada O Cruzeiro.

1937 – Instaurada a Terceira República Brasileira.

1945 – Fundação do partido político brasileiro Libertador.

1955 – Fundação da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

1969 – Lançado o programa de televisão educacional para crianças Sesame Street (Vila Sésamo) nos Estados Unidos.

1971 – Criado o grupo musical Secos & Molhados, do qual Ney Matogrosso fazia parte.

1975 – Resolução 3379 da Assembleia Geral das Nações Unidas considera que o sionismo equivale a racismo.

2006 – Sport Lisboa e Benfica entra para o livro do Guiness por ser o clube com mais sócios no mundo (160.398 sócios).

2009 – Apagão deixa parte do Brasil sem energia desde a noite até a madrugada seguinte devido a uma falha na Usina Hidrelétrica de Itaipu.

2009 – Google publica os primeiros rascunhos da sua nova linguagem de programação GoLang.

2014 – Lançamento do último álbum da banda britânica Pink Floyd, intitulado “The Endless River”.

Nascimentos

1483 – Martinho Lutero, teólogo alemão (m. 1546).

1906 – Josef Kramer, oficial alemão (m. 1945).

1920 – Lily Marinho, ex-modelo e socialite brasileira (m. 2011).

1925 – Richard Burton, ator galês (m. 1984).

1928 – Ennio Morricone, compositor, arranjador e maestro italiano.

1930 – Ênio Rodrigues, futebolista brasileiro (m. 2001).

1932 – Roy Scheider, ator norte-americano (m. 2008).

1933 – Luís Sérgio Coelho de Sampaio, filósofo e autor brasileiro (m. 2003).

1942 – Robert Engle, economista norte-americano.

1959 – Marcelo Tas, apresentador, ator e diretor brasileiro.

1963 – Hugh Bonneville, ator inglês.

1969 – Ellen Pompeo, atriz norte-americana.

1977 – Brittany Murphy, atriz norte-americana (m. 2009).

1982 – Heather Matarazzo, atriz norte-americana.

1983 – Miranda Lambert, cantora, compositora e guitarrista norte-americana.

2000 – Mackenzie Foy, atriz e modelo norte-americana.

Falecimentos

1738 – John Asgill, escritor e político inglês (n. 1658).

1772 – Pedro António Correia Garção, poeta português (n. 1724).

1891 – Arthur Rimbaud, poeta francês (n. 1854).

1911 – Christian Lundeberg, primeiro-ministro da Suécia (n. 1842).

1938 – Mustafa Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna (n. 1881).

1990 – Mário Schenberg, físico, político e crítico de arte brasileiro (n. 1914).

1994 – Louis Nizer, escritor britânico (n. 1902).

2001 – Ken Kesey, escritor americano (n. 1935).

2009 – Ken Wlaschin, escritor e historiador norte-americano, especializado em cinema e ópera (n. 1934).

2010 – Dino De Laurentiis, ator e produtor de cinema ítalo-americano (n. 1919).

