Fatos históricos do dia 10 de outubro

Eventos

1780 – O Grande Furacão de 1780 mata entre 20.000 e 30.000 pessoas no Caribe.

1831 – Criação das Guardas Municipais do Brasil.

1845 – A Escola Naval dos Estados Unidos é inaugurada.

1846 – Descoberta de Tritão.

1866 – O marechal Luís Alves de Lima e Silva (futuro Duque de Caxias) é designado para o comando das forças brasileiras na Guerra do Paraguai.

1913 – Inauguração do Canal do Panamá.

1917 – É fundada a cidade de Cerqueira César (estado de São Paulo).

1933 – O Boeing 247 da United Airlines é destruído em uma sabotagem durante a rota Cleveland (Ohio) para Chicago, o primeiro caso provado de sabotagem em aviões na história da aviação comercial.

1957 – Um incêndio deflagra no núcleo do reactor nuclear de Windscale (Cúmbria, Inglaterra), sendo, até então, o maior acidente do mundo num reactor nuclear.

1964 – Início da XVIII Olimpíada da era moderna realizada em Tóquio.

1970 – Independência das Ilhas Fiji.

1997 – Um avião da Austral Líneas Aéreas DC-9-32 colide e explode perto de Nuevo Berlín, Uruguai, matando 74 pessoas.

2003 – Cientistas testam a teoria da gravidade de Einstein através da sonda Cassini.

2009 – A banda Massacration lança seu segundo álbum de estúdio chamado Good Blood Headbangers.

2010 – As Antilhas Neerlandesas concluem seu processo de desintegração territorial.

2015 – Atentado terrorista em Ankara causa 87 mortes, tornando-se no mais mortífero atentado de sempre na Turquia.

Nascimentos

1567 – Infanta Caterina Micaela de Espanha (m. 1597).

1813 – Giuseppe Verdi, compositor de óperas italiano (m. 1901).

1825 – Paul Kruger, quinto presidente da África do Sul (m. 1904).

1830 – Isabella II, rainha da Espanha (m. 1904).

1834 – Aleksis Kivi, escritor finlandês (m. 1872).

1861 – Fridtjof Nansen, explorador norueguês (m. 1930).

1884 – Ida Wüst, atriz e roteirista alemã (m. 1958).

1885 – José Alvalade, fundador e primeiro sócio do Sporting Clube de Portugal (m.1918)

1895 – Lin Yutang, escritor chinês (m. 1976).

1900 – Helen Hayes, atriz norte-americana (m. 1993).

1903 – Carlos de Flandres, Conde de Flandres, Príncipe Regente no lugar do irmão mais velho. Foi o segundo filho de Alberto I da Bélgica e de sua esposa, a rainha Isabel.(m. 1983).

1947 – Mambwene Mana, ex-futebolista congolês.

1948 – Sévérine, cantora francesa.

1950 – Nora Roberts, escritora norte-americana.

1952 – Siegfried Stohr, automobilista italiano.

1953 – Midge Ure, cantor, compositor, produtor musical e guitarrista escocês (Slik, Rich Kids, Thin Lizzy, Visage, Ultravox).

1957 – Rumiko Takahashi, mangaka japonesa.

1958 – J. Eddie Peck, ator norte-americano.

1959 – Michael Klein, futebolista romeno (m. 1993).

1960 – Eric Martin, cantor norte-americano (Mr. Big, Tak Matsumoto Group).

1961 – Jodi Benson, atriz e cantora norte-americana.

1976 – Bob Burnquist, skatista brasileiro.

1977 – Roger Yasukawa, automobilista nipo-estadunidense.

1986 – Ezequiel Garay, futebolista argentino.

1987 – Carla Esparza, lutadora norte-americana de

1990 – Rafael Tolói, futebolista brasileiro.

1992 – Zhano Ananidze, futebolista georgiano.

Falecimentos

1881 – Daniel Comboni, padre e missionário italiano, declarado santo pela Igreja Católica (n. 1831).

1902 – Hermann Einstein, pai do cientista Albert Einstein (n. 1847).

1930 – Adolf Engler, botânico alemão (n. 1844).

1963 – Edith Piaf, cantora francesa (n. 1915).

1973 – Ludwig von Mises, economista austríaco (n. 1881).

1999 – João Jorge Saad, empresário de comunicação brasileiro, fundador da rede brasileira de Rádio e TV Bandeirantes (n. 1919).

2000 – Sirimavo Bandaranaike, política do Sri Lanka (n. 1916).

2002 – Mario de las Casas, futebolista peruano (n. 1905).

2004 – Christopher Reeve, ator norte-americano, o mais famoso Super-Homem do cinema (n. 1952).

2005 – Milton Obote, político ugandês (n. 1925).

2006 – Michael John Rogers, ornitólogo inglês (n. 1932).

2009 – Stephen Gately, cantor, compositor, dançarino e ator norte-americano (Boyzone) (n. 1976).

2010 – Solomon Burke, cantor e compositor norte-americano, o Rei do Soul Rock (n. 1940).

