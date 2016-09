Fatos históricos do dia 10 de setembro

Eventos

1808 – É lançada a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal impresso no Brasil.

1837 – O líder farroupilha Bento Gonçalves foge da prisão e volta a comandar a rebelião.

2002 – A Suíça é admitida como Estado-membro da ONU.

2015 – É anunciada a descoberta do Homo Naledi, uma nova espécie humana.

Nascimentos

1890 – Elsa Schiaparelli, estilista italiana (m. 1973).

1892 – Arthur Holly Compton, físico estadunidense, laureado com o Prêmio Nobel (m. 1962).

1897 – Eusébio Matoso, empreendedor brasileiro (m. 1940).

1899 – Ferreira de Sousa, político brasileiro (m. 1975).

1903 – Cyril Connolly, romancista inglês (m. 1974).

1906 – Sadi Cabral, ator brasileiro (m. 1986).

1907 – Mario Zanini, pintor brasileiro (m. 1971).

1908 – Raymond Scott, músico estadunidense (m. 1994).

1914 – Robert Wise, diretor e produtor de cinema estadunidense (m. 2005).

1915 – Edmond O’Brien, diretor de cinema (m. 1985).

1925 – Selma Lopes, atriz brasileira.

1926 – Ibanez Filho, ator brasileiro (m. 2006).

1930 – Ferreira Gullar, poeta e escritor brasileiro.

1933 – Karl Lagerfeld, estilista alemão.

1939 – Cynthia Powell, primeira esposa de John Lennon (m. 2015).

1941 – Gunpei Yokoi, criador do minigame Game Boy (m. 1997).

1942 – Ary Coslov, ator e diretor brasileiro; e Ipojuca Pontes, jornalista e escritor brasileiro.

1943 – Superstar Billy Graham, wrestler estadunidense.

1948 – Yves Ribeiro, político brasileiro.

1952 – Paulo Betti, ator brasileiro.

1953 – Amy Irving, atriz estadunidense; e Wolf Maya, ator e diretor brasileiro.

1958 – Chris Columbus, diretor estadunidense.

1960 – Colin Firth, ator britânico; e Paulinho Mocidade, sambista brasileiro.

1968 – Guy Ritchie, cineasta britânico.

1970 – Maurício Manieri, músico brasileiro.

1974 – Ryan Phillippe, ator estadunidense.

1976 – Gustavo Kuerten, ex-tenista brasileiro.

Falecimentos

1866 – Charles Maclaren, editor escocês (n. 1782).

1884 – George Bentham, botânico inglês (n. 1800).

1892 – Max Carl Gritzner, industrial e inventor alemão (n. 1825).

1898 – Sissi, imperatriz de Áustria, assassinada no Quai du Mont-Blanc, em Genebra (n. 1837)

1931 – Dmitri Egorov, matemático russo (n. 1869).

1932 – Jean-Ovide Decroly, médico e psicólogo belga (n. 1871).

1935 – Huey Long, político estadunidense (n. 1893).

1939 – Wladyslaw Raginis, militar polonês (n. 1908).

1953 – Clementino Fausto Barcelos de Brito, professor e escritor brasileiro (n. 1879).

1961 – Wolfgang von Trips, automobilista e nobre alemão (n. 1928).

1966 – Eugène Deslaw, cineasta ucraniano (n. 1898).

1968 – Pablo de Rokha, poeta chileno (n. 1894).

1971 – Pier Angeli, atriz italiana (n. 1932).

1985 – Ernst Öpik, astrônomo e astrofísico estoniano (n. 1893).

1989 – Breno Caldas, jornalista brasileiro (n. 1910).

1991 – António Reis, cineasta português (n. 1927).

1998 – Abílio Couto, nadador brasileiro (n. 1924).

2000 – Humberto Catalano, ator brasileiro (n. 1904).

2001 – Antônio da Costa Santos, ex-prefeito de Campinas (n. 1952).

2003 – Vítor Damas, ex-futebolista português (n. 1949).

2005 – Hermann Bondi, cosmólogo austro-britânico (n. 1919).

2006 – Renée Gumiel, bailarina francesa radicada há 50 anos no Brasil (n. 1913); e Fernanda Clemente Schiliró, triatleta brasileira (n. 1979).

Taufa’ahau Tupou IV, rei de Tonga (n. 1918).

2007 – Jane Wyman, atriz norte-americana (n. 1914)

2010 – Willian Lara, político venezuelano (n. 1957).

2011 – Cliff Robertson, ator norte-americano (n. 1923).

2014 – Richard Kiel, ator estadunidense (n. 1930).

