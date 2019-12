Colunistas Fatos históricos do dia 11 de dezembro

11 de dezembro de 2019

Eventos

1640 — Guerra da Restauração de Portugal: criado o Conselho de Guerra para promover em todos os assuntos relativos ao exército.

1792 — É iniciado em Paris o julgamento do rei deposto da França, Luís XVI, que é condenado por alta traição e guilhotinado.

1917 — Invadida pela Alemanha, a Lituânia sente-se estimulada a proclamar sua independência da Rússia. O país continua sob ocupação alemã até 1919, quando é novamente invadido pelos russos.

1925 — Bernardino Machado substitui Manuel Teixeira Gomes no cargo de presidente da República Portuguesa.

1929 — Anunciado o projeto do Empire State Building em Nova York que, com 102 andares, chegou a ser edifício mais alto do mundo.

1930 — O Banco dos Estados Unidos em Nova York entra em falência por causa da Grande Depressão, gerada pela quebra da bolsa, em 1929.

1946 —As Nações Unidas fundam em Nova York a Unicef, entidade voltada para o atendimento das necessidades básicas das crianças no mundo.

1972 — Pouso da nave da missão Apollo 17 na Lua.

1997 — Assinatura do Protocolo de Quioto.

2011 — Plebiscito sobre a divisão do estado do Pará em três: Pará, Tapajós e Carajás.

2016 — Atentado na Catedral Ortodoxa Copta de São Marcos sede do Papa da Igreja Ortodoxa Copta, no distrito Abbasia, na cidade do Cairo, capital do Egito, deixou 25 mortos e 49 feridos.

Nascimentos

1824 — Víctor Balaguer, político e poeta espanhol (m. 1901).

1843 — Robert Koch, médico e bacteriologista alemão (m. 1910).

1857 — Rodolfo Amoedo, pintor brasileiro (m. 1941).

1890 — Carlos Gardel, cantor argentino (m. 1935).

1893 — Alceu Amoroso Lima, educador e crítico literário brasileiro (m. 1983).

1910 — Noel Rosa, cantor, músico e compositor brasileiro (m. 1937).

1916 — Osmar de Aquino, político e jurista brasileiro (m. 1980).

1931 — Rita Moreno, atriz porto-riquenha.

1943 — John Kerry, político estadunidense.

1950 — Christina Onassis, empresária norte-americana (m. 1988).

1952 — Mário Gomes, ator brasileiro.

1954 — Elizângela, atriz brasileira; e Jermaine Jackson, músico norte-americano.

1964 — Tuca Andrada, ator brasileiro.

1966 — Cássio Scapin, ator e diretor teatral brasileiro.

1985 — Karla Souza, atriz mexicana.

1988 — Everton, futebolista brasileiro.

1996 — Hailee Steinfeld, atriz e cantora norte-americana.

Falecimentos

1893 — John Stott Howorth, comerciante e industrial britânico (n. 1829).

1905 — Edward Atkinson, economista norte-americano (n. 1827).

1911 — Thomas Ball, escultor, cantor e pintor americano (n. 1819).

1916 — Miguel Vaz de Almada, nobre e político português (n. 1860).

1938 — Christian Lous Lange, político norueguês (n. 1869).

1978 — Vincent du Vigneaud, químico norte-americano (n. 1901).

1994 — Dionisio Azevedo, ator, diretor e roteirista brasileiro (n. 1922).

1996 — Antônio Nássara, desenhista e compositor brasileiro (n. 1909).

2002 — Carlos Zara, ator brasileiro (n. 1930).

2008 — Bettie Page, modelo norte-americana (n. 1923).

2009 — Jamil Haddad, político e médico brasileiro (n. 1926).

2011 — Rodolfo Bottino, ator brasileiro (n. 1959).

2012 — Ravi Shankar, músico indiano (n. 1920).

