Fatos históricos do dia 11 de dezembro

Eventos

1905 — Consistório presidido pelo Papa Pio X, criou quatro cardeais, dentre os quais Dom Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, o primeiro cardeal da América Latina.

1917 — Invadida pela Alemanha, a Lituânia sente-se estimulada a proclamar sua independência da Rússia. O país continua sob ocupação alemã até 1919, quando é novamente invadido pelos russos.

1929 — Anunciado o projeto do Empire State Building em Nova York que, com 102 andares, chegou a ser edifício mais alto do mundo.

1930 — O Banco dos Estados Unidos em Nova York entra em falência por causa da Grande Depressão, gerada pela quebra da bolsa, em 1929.

1933 — Guerra do Chaco: duas divisões bolivianas se rendem aos paraguaios.

1972 — Pouso da nave da missão Apollo 17 na Lua

1983 — O Grêmio de Porto Alegre conquista a Copa Intercontinental em Tóquio no Japão após vencer o Hamburgo (Alemanha Ocidental) por 2 a 1.

1993 — Eduardo Frei vence as eleições no Chile.

1997 — Assinatura do Protocolo de Quioto.

1998 — Lançamento da sonda espacial Mars Climate Orbiter.

2011 — Plebiscito sobre a divisão do estado do Pará em três: Pará, Tapajós e Carajás.

Nascimentos

1475 — Papa Leão X (m. 1521)

1843 — Robert Koch, médico e bacteriologista alemão, descobridor do bacilo da tuberculose (m. 1910).

1857 — Rodolfo Amoedo, pintor brasileiro (m. 1941).

1890 — Carlos Gardel, cantor de tango da Argentina (m. 1935).

1905 — Gilbert Roland, ator mexicano que construiu carreira em Hollywood (m. 1994)

1908 — Manoel de Oliveira, cineasta português (m. 2015).

1910 — Noel Rosa, cantor, músico e compositor brasileiro (m. 1937).

1916 — Osmar de Aquino, político e jurista brasileiro (m. 1980).

1925 — Paul Greengard, neurocientista americano, ganhador do Nobel de Medicina.

1928 — Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano (m. 1996).

1944 — Brenda Lee, cantora norte-americana.

1950 — Christina Onassis, empresária norte-americana, filha de Aristóteles Onassis (m. 1988).

Falecimentos

384 — Papa Dâmaso I (n. 305).

1826 — Maria Leopoldina de Áustria (n. 1797).

1838 — Francisco Manuel Trigoso, político português (n. 1777).

1893 — John Stott Howorth, comerciante e industrial britânico (n. 1829).

1916 — Miguel Vaz de Almada, nobre e político português (n. 1860).

1938 — Christian Lous Lange, político norueguês (n. 1869).

1978 — Vincent du Vigneaud, químico norte-americano (n. 1901).

1994 — Dionisio Azevedo, ator, diretor e roteirista brasileiro (n. 1922).

1996 — Antônio Nássara, desenhista e compositor brasileiro (n. 1909).

2002 — Carlos Zara, ator brasileiro (n. 1930).

2003 — Ahmadou Kourouma, escritor costa-marfinen.

2009 — Jamil Haddad, político e médico brasileiro (n. 1926).

2011 — Rodolfo Bottino, ator brasileiro (n. 1959).

2012 — Ravi Shankar, músico indiano (n. 1920).

Comentários