Fatos históricos do dia 11 de novembro

Eventos

1889 – Washington torna-se o 42º Estado norte-americano.

1897 – Caso Dreyfus: Mathieu Dreyfus, o irmão de Alfred, descobre que Charles-Ferdinand Walsin Esterhazy foi o verdadeiro culpado.

1942 – Segunda Guerra Mundial: As forças alemães ocupam o Sul de França (França de Vichy).

1951 – Juan Domingo Perón é reeleito presidente da Argentina.

1955 – Raízes do Golpe de 1964: golpe para evitar a posse do presidente Juscelino Kubitschek. O Cruzador Tamandaré tenta partir do Rio de Janeiro para Santos a fim de se integrar ao grupo de conspiradores. General Lott consegue neutralizar o ato de insubordinação.

1966 – Lançamento da última missão do Projeto Gemini: a Gemini XII.

1968 – A República das Maldivas declara independência pela segunda vez.

1975 – Independência de Angola.

1981 – Antígua e Barbuda são admitidas como Estados-membros das Nações Unidas.

1996 – O pugilista Evander Holyfield torna-se campeão mundial na categoria peso pesado pela terceira vez.

Nascimentos

1821 – Fiódor Dostoiévski, escritor russo (m. 1881).

1898 – René Clair, ator, produtor, cineasta e roteirista francês (m. 1981).

1901 – Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels (m. 1945).

1916 – Robert Carr, engenheiro e político inglês (m. 2012).

1928 – Carlos Fuentes, escritor mexicano (m. 2012).

1932 – Zé Katimba, sambista brasileiro.

1933 – Keiko Ikeda, ex-ginasta japonesa.

1940 – Antônio Pedro, ator brasileiro; e Alexandre Garcia, jornalista brasileiro.

1960 – Stanley Tucci, ator e diretor norte-americano.

1962 – Demi Moore, atriz estadunidense.

1964 – Calista Flockhart, atriz norte-americana.

1974 – Leonardo DiCaprio, ator norte-americano.

1991 – Christa B. Allen, atriz norte-americana.

1992 – Bruna Linzmeyer, atriz brasileira.

1996 – Tye Sheridan, ator norte-americano.

Falecimentos

1919 – Eduardo das Neves, compositor e violonista brasileiro (n. 1874).

1958 – André Bazin, crítico e teórico de cinema francês (n. 1918).

1984 – Mário Eugênio Rafael de Oliveira, jornalista brasileiro (n. 1953).

2004 – Yasser Arafat, político palestino (n. 1929).

2012 – Marcos Paulo, ator e diretor de televisão e cinema brasileiro (n. 1951).

