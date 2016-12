Fatos históricos do dia 12 de dezembro

Eventos

1804 – Espanha declara guerra à Inglaterra.

1807 – O rei Carlos da Etrúria abdica de seu reino na promessa de ganhar outro, que se chamaria Reino da Lusitânia Setentrional, de Napoleão.

1897 – Inauguração da Cidade de Minas, que a partir de 1901 passa a se chamar Belo Horizonte.

1958 – Guiné é admitida como Estado-Membro da ONU.

1959 – O Papa São João XXIII no dia 12 de dezembro por meio da bula Ecclesia Sancta, cria a Diocese de Jales, desmembrada da diocese de São José do Rio Preto e pertence à Província Eclesiástica de Ribeirão Preto.

1963 – Proclamada a independência do Quénia.

1971 – Fundado o Museu Xucurus em Palmeira dos Índios no estado Alagoas.

1978 – Revolução Iraniana: cerca de dois milhões de pessoas inundam as ruas de Teerã para protestar contra o xá Reza Pahlevi.

1987 – Emancipação do município de Vanini.

1993 – Eduardo Frei vence as eleições chilenas (as segundas depois do retorno da democracia).

2000 A Usina Nuclear de Chernobil é desligada

2003 – Paul Martin assume o mandato de Primeiro-Ministro do Canadá.

2012 – O asteroide 4179 Toutatis passa próximo à Terra.

2015 – O irlandês Conor McGregor venceu o campeão brasileiro invicto por uma década José Aldo e se tornou o Campeão Peso Pena do UFC.[1]

2015 – Aconteceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, O último show da Turnê de Despedida da banda nacional brasileira Forfun.

Nascimentos

1886 – Henriqueta Martins Catharino, feminista e educadora brasileira (m. 1969).

1915 – Frank Sinatra, ator e cantor norte-americano (m. 1998).

1918 – Antonio Salamone, mafioso italiano (m. 1988).

1919 – Dan DeCarlo, cartunista norte-americano (m. 2001).

1920 – Jorge Dória, ator brasileiro. (m. 2013).

1923 – John Pulman, jogador profissional de snooker, sete vezes consecutivas campeão da modalidade (m.1998).

1929 – José Alves Antunes Filho, dramaturgo e cineasta brasileiro.

1930 – Sílvio Santos, apresentador e empresário brasileiro.

1940 – Arnaldo Jabor, crítico, cineasta, jornalista e compositor brasileiro.

Dionne Warwick, cantora norte-americana.

1945 – Wagner Tiso, compositor brasileiro.

1946 – Emerson Fittipaldi, piloto automobilístico brasileiro.

1958 – Ná Ozzetti, cantora brasileira.

1960 – Volker Beck, político alemão.

1965 – Stéphane Proulx, automobilista canadense (m. 1993).

1974 – Nolberto Solano, futebolista peruano.

1975 – Craig Moore, ex-futebolista australiano.

1976 – Adriana Alves, atriz brasileira.

1977 – Bridget Hall, modelo norte-americana.

1988 – Micael Borges, ator brasileiro.

Falecimentos

1962 — Patrícia Rehder Galvão, escritora e jornalista brasileira (n. 1910).

1989 — Max Grundig, empresário alemão (n. 1908).

1999 — Joseph Heller, escritor estadunidense (n. 1923).

2001 — Josef Bican, futebolista tcheco (n. 1913).

2002 — Orlando Vilas-Boas, sertanista brasileiro (n. 1914).

2003 — Heydar Aliyev, político azeri (n. 1923).

2007 – Borges de Barros, ator, humorista e dublador brasileiro (n. 1920).

Ike Turner, músico norte-americano (n. 1931). Márcio Montarroyos, músico instrumentista brasileiro (n. 1948).

2009 — Klavdiya Boyarskikh esquiadora russa (n. 1939).

Comentários