Fatos históricos do dia 12 de março

Eventos

1894 — Em Vicksburg, Mississippi (EUA), o refrigerante Coca-Cola é vendido em garrafas pela primeira vez.

1913 — Camberra, futura capital da Austrália, é oficialmente criada e tem início a construção da nova cidade (Melbourne permanece temporariamente como capital até 1927).

1918 — Moscou torna-se novamente a capital da Rússia depois de São Petersburgo ter tido essa função por 215 anos.

1930 — Mahatma Gandhi lidera uma marcha popular em direção ao mar de pouco mais de 320 quilômetros conhecida como a Marcha do Sal desobedecendo as autoridades britânicas, em protesto ao monopólio britânico do sal.

1935 — É criada no Brasil a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, ampla frente de esquerda com o objetivo de combater o fascismo e o imperialismo e fazer oposição ao governo de Getúlio Vargas.

1945 — Anne Frank, menina alemã de religião judaica, morre de tifo no campo de extermínio nazista de Bergen-Belsen, sua adolescência e seu trágico destino ficaram mundialmente conhecidos graças a um diário pessoal encontrado no final da Segunda Guerra Mundial.

1947 — A Doutrina Truman é anunciada para buscar conter a expansão do comunismo junto aos chamados “elos frágeis” do sistema capitalista.

1993 — Programa nuclear norte-coreano: a Coreia do Norte declara que pretende retirar-se do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e se recusa a permitir que os inspetores tenham acesso a suas instalações nucleares.

1994 — A Igreja Anglicana ordena sua primeira sacerdote feminina.

2000 — Em um gesto inédito, o papa João Paulo II pede o perdão de Deus pelos pecados da Igreja Católica cometidos através dos anos contra judeus, mulheres e minorias.

2011 — Um reator da Central Nuclear de Fukushima I derrete, explode e libera radioatividade na atmosfera um dia após o sismo do Japão.

2013 — Inicia-se o conclave para a eleição do sucessor de Bento XVI, em decorrência da renúncia do então Sumo Pontífice em 28 de fevereiro de 2013.

Nascimentos

1844 — Abraham Gilbert Mills, dirigente esportivo norte-americano (m. 1929).

1853 — Germano Wendhausen, político brasileiro (m. 1930).

1854 — Henrique Rupp, político brasileiro (m. 1915).

1860 — Clodoaldo da Fonseca, militar e político brasileiro (m. 1936).

1867 — Raul Brandão, militar, jornalista e escritor português (m. 1930).

1909 — José Antônio da Silva, pintor brasileiro (m. 1996).

1916 — Franklin de Oliveira, jornalista e crítico literário brasileiro (m. 2000).

1917 — Millard Kaufman, roteirista e romancista estadunidense (m. 2009).

1919 — Geraldo José de Almeida radialista e narrador esportivo brasileiro (m. 1976).

1920 — Caco Velho, cantor, compositor e músico brasileiro (m. 1971).

1936 — Carlos Alberto de Nóbrega, humorista brasileiro.

1937 — Alarico Abib, político brasileiro (m. 2016).

1945 — Roberto Bonfim, ator brasileiro; e Demócrito Rocha Dummar, jornalista brasileiro (m. 2008).

1946 — Liza Minnelli, atriz e cantora estadunidense; e João Luís Lafetá, crítico literário brasileiro (m. 1996).

1947 — Mitt Romney, político estadunidense.

1948 — James Taylor, músico estadunidense; e Antônio Imbassahy, político brasileiro.

1956 — Nádia Lippi, atriz brasileira.

1960 — Courtney B. Vance, ator estadunidense.

1966 — Deborah Evelyn, atriz brasileira.

1968 — Aaron Eckhart, ator estadunidense.

1979 — Pete Doherty, músico britânico.

1980 — Juliana Silveira, atriz brasileira.

1984 — Luiz Bacci, jornalista e apresentador de televisão brasileiro.

1994 — Christina Grimmie, cantora e compositora estadunidense (m. 2016); e Guilherme Biteco, futebolista brasileiro.

1998 — Matheus Costa, ator brasileiro.

Falecimentos

1906 — Joaquim Pedro Salgado, político brasileiro (n. 1835).

1907 — Augusto César de Miranda Azevedo, médico, historiador e político brasileiro (n. 1851).

1913 — Francisco Pereira Passos, engenheiro e político brasileiro (n. 1836).

1914 — George Westinghouse, empresário e engenheiro estadunidense (n. 1846).

1916 — Marie von Ebner-Eschenbach, escritora austríaca (n. 1830).

1942 — Robert Bosch, industrial e inventor alemão (n. 1861).

1948 — Antoine Lacroix, geólogo e mineralogista francês (n. 1863).

1955 — Charlie Parker, saxofonista estadunidense (n. 1920).

1961 — Belinda Lee, atriz britânica (n. 1935).

1978 — John Cazale, ator estado-unidense (n. 1935).

2000 — Décio Meireles de Miranda, magistrado brasileiro (n. 1916).

2007 — Antonio Ortiz Mena, político mexicano (n. 1907).

2008 — Rubens Lara, político brasileiro (n. 1944).

2010 — Glauco Villas Boas, cartunista brasileiro (n. 1957).

2013 — Clive Burr, músico britânico (n. 1957).

2015 — Magda Guzmán, atriz mexicana (n. 1931).

