Fatos históricos do dia 12 de outubro

Eventos

1492 – Cristóvão Colombo chega à ilha de São Salvador, nas Bahamas, convencido de que atingira a Índia.

1807 – Napoleão Bonaparte dá ordem a Junot para entrar em Espanha.

1809 – Tentativa de assassinato de Napoleão no Palácio de Schönbrunn, em Viena.

1810 – O exército francês chega às Linhas de Torres Vedras. O 9o- corpo de exército francês, sob o comando do general Drouet d’Erlon, saiu de Valladolid em direção a Portugal.

1808 – D. João VI funda o Banco do Brasil.

1822 – O Brasil oficialmente declara sua independência de Portugal, Pedro I do Brasil é proclamado Imperador do Brasil.

1825 – Realização da Batalha de Sarandi do Brasil contra a Província da Cisplatina (hoje Uruguai).

1835 – Diogo Feijó assume a regência do Império do Brasil.

1862 – Casamento em Lisboa de D. Luís I com Dona Maria Pia de Saboia.

1868 – Domingo Faustino Sarmiento toma posse como presidente da Argentina.

1901 – Santos Dumont, com seu Balão nº 6, dá a volta em torno da Torre Eiffel, percorrendo onze quilômetros.

1902 – Artigo do The New York Herald descreve as invenções daquela época, dentre elas, o telefone sem fio de Roberto Landell de Moura.

1908 – Encerrada a segunda expedição pela Amazônia de Marechal Rondon.

1931 – Inauguração do Monumento do Cristo Redentor.

1936 – Três protótipos do primeiro Fusca ficam prontos para testes.

1940 – Hitler adia a invasão das Ilhas Britânicas para a primavera de 1941.

1945 – As forças aliadas ordenam a extinção do partido Nacional-socialista da Alemanha, genocida e cleptocrata.

1951 – O Aeródromo de São João passou a ser designado Aeroporto Internacional Salgado Filho.

1958 – O governo belga institui o ensino livre e gratuito.

1966 – Golpe militar de 1964: 6 deputados do MDB são cassados.

1968 – Anos de Chumbo: polícia invade congresso da UNE em Ibiúna e prende 1240 estudantes, dentre estes, o líder da União Nacional dos Estudantes de Minas Gerais, José Dirceu; e Independência da Guiné Equatorial.

1991 – Segunda visita ao Brasil do papa João Paulo II, quando ele quebra o protocolo e beija novamente o chão do país já visitado.

1995 – Descoberto o primeiro planeta de uma estrela que não o Sol: 51 Pegasi b.

Nascimentos

1798 – Pedro I do Brasil & IV de Portugal (m. 1834).

1923 – Fernando Sabino, escritor e jornalista brasileiro (m. 2004).

1935 – Luciano Pavarotti, tenor italiano (m. 2007).

1939 – Fulvio Stefanini, ator brasileiro.

1955 – Sérgio Mallandro, apresentador, ator, cantor e humorista brasileiro.

1968 – Hugh Jackman, ator australiano.

1969 – Jovane Nunes, ator e humorista brasileiro.

1970 – Cláudia Abreu, atriz brasileira.

1989 – Paulo Henrique Ganso, futebolista brasileiro.

1992 – Josh Hutcherson, ator norte-americano.

Falecimentos

638 – Papa Honório I.

642 – Papa João IV.

1825 – Franz Joseph Müller von Reichenstein, mineralogista austríaco, descobridor (creditado) do elemento químico Telúrio (n. 1740 ou 1742).

1987 – Fahri Koruturk, ex-presidente turco (n. 1903).

1992 – Ulysses Guimarães, político brasileiro (n. 1916).

2007 – Paulo Autran, ator brasileiro (n. 1922).

2011 – Dennis Ritchie, cientista da computação desenvolvedor da linguagem C. (n. 1941).

Comentários