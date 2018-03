Fatos históricos do dia 13 de março

Eventos

1697 — Tayasal, capital do último reino maia independente, é tomada pelos conquistadores espanhóis, a etapa final na conquista espanhola da Guatemala.

1781 — William Herschel descobre o planeta Urano.

1809 — Gustavo IV Adolfo da Suécia é deposto por um golpe de Estado.

1811 — Guerras Napoleônicas: no mar Adriático ocorre a batalha naval pela posse da importante ilha estratégica de Lissa.

1823 — A Batalha do Jenipapo ocorreu às margens do riacho de mesmo nome e foi decisiva para a Independência do Brasil e consolidação do território nacional.

1865 — Guerra de Secessão: os Estados Confederados da América relutantemente concordam em utilizar tropas afro-americanas.

Nascimentos

1741 — José II, Sacro Imperador Romano-Germânico (m. 1790).

1753 — Luísa Maria Adelaide de Bourbon, nobre francesa (m. 1821).

1764 — Charles Grey, 2.° Conde Grey, político britânico (m. 1845).

1770 — Daniel Lambert, tratador de animais britânico (m. 1809).

1781 — Karl Friedrich Schinkel, arquiteto, urbanista e pintor alemão (m. 1841).

1790 — Antônio Dias Pavão, militar brasileiro (m. 1875).

Falecimentos

1913 — Joaquim de Sousa Lobo, político brasileiro (n. 1832).

1915 — Serguei Witte, político russo (n. 1849).

1918 — César Cui, compositor, crítico musical e militar russo (n. 1835).

1920 — Charles Lapworth, geólogo britânico (n. 1842).

1933 — Robert T. A. Innes, astrônomo britânico (n. 1861).

1938 — Clarence Darrow, advogado estado-unidense (n. 1857).

1945 — Custódio Mesquita, compositor, pianista e regente brasileiro (n. 1910).

