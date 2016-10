Fatos históricos do dia 13 de outubro

Eventos

1307, Sexta-Feira 13 — A Ordem do Templo é acusada de traição à Igreja, pelo papa Clemente V, sob pressão do rei da França Philip IV, mandando para a prisão os seus membros nomeadamente o seu grão-mestre. Este evento deu origem à superstição do azar em uma sexta-feira 13.

1792 — Colocação da primeira pedra da Casa Branca em Washington, D.C., Estados Unidos, pelo arquiteto James Hoban.

1867 — Estrada de Ferro Central do Brasil chega a Entre Rios (hoje Três Rios) no entroncamento com a Estrada de Rodagem União e Indústria.

1884 — Determinado o meridiano de Greenwich como ponto de referência para determinação dos fusos horários.

1890 — Criação pelo Barão de Drummond do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro.

1917 — Diante de milhares de pessoas, ocorre o Milagre do Sol, marcando a última das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal.

1930 — O Bispo de Leiria torna públicas, oficialmente, as aparições de Nossa Senhora em Fátima.

1970 — As Ilhas Fiji são admitidas como Estado-membro da ONU.

1972 — Acidente de avião ocorrido nos Andes onde viajavam 45 pessoas, incluindo o time completo de rugby do colégio secundário uruguaio Christians Brothers, onde sobreviveram 16 pessoas e ficou conhecido como O Milagre dos Andes.

1982 — Começa a formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu, extinguindo as Sete Quedas.

1996 — Damon Hill é campeão mundial de Fórmula 1.

2006 — Ban Ki-Moon é escolhido novo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

2010 — Resgate, após 69 dias, de 33 mineiros soterrados na mina San José, no Chile.

Nascimentos

1713 — Allan Ramsay, pintor escocês (m. 1784).

1857 — Paulo Marques, jornalista, romancista, teatrólogo e membro da Sociedade Fênix de Literatura do Rio de Janeiro (m. 1884).

1916 — Edu da Gaita, músico brasileiro (m. 1982).

1922 — Gilberto Mendes, compositor erudito e de música de vanguarda brasileiro

1925 — Margaret Thatcher, política britânica (m. 2013).

1932 — Jack Colvin, ator norte-americano (m. 2005).

1936 — Willy Gonser, locutor esportivo brasileiro.

1941 — Paul Simon, cantor, compositor e músico estadunidense.

1942 — Neil Aspinall, produtor musical inglês (m. 2008).

1947 — Sammy Hagar, cantor estadunidense, ex-vocalista das bandas Van Halen e Montrose.

1949 –– Raimundo Fagner, músico brasileiro.

1962 –– Kelly Preston, atriz estadunidense; e Margareth Menezes, cantora e atriz brasileira.

1967 –– Kate Walsh, atriz norte-americana.

1971 –– Sacha Baron Cohen, ator e comediante inglês.

1975 — Patrícia Lucchesi, atriz brasileira.

1980 –– Ashanti, cantora e compositora norte-americana.

1982 –– Ian Thorpe, nadador australiano.

Falecimentos

1909 — Francisco Ferrer, livre-pensador espanhol (n. 1849).

1928 — Dagmar, princesa da Dinamarca (n. 1847).

1955 — Alexandrina Maria da Costa, mística católica portuguesa (n. 1904).

1968 –– Manuel Bandeira, poeta brasileiro (n. 1886); e Cristóvam Pavia, poeta português (n. 1933).

1987 –– Apolo Corrêa, ator brasileiro (n. 1901); e Alfredo Mesquita ator brasileiro (n. 1907).

2000 — Jean Peters, atriz norte-americana (n. 1926).

2003 — Bertram Neville Brockhouse, físico canadense (n. 1918).

2008 –– Bertha Rosanova, bailarina brasileira (n. 1930); e Guillaume Depardieu, ator francês (n. 1971).

