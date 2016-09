Fatos históricos do dia 13 de setembro

Eventos

1500 – Expedição de Pedro Álvares Cabral chega a Calecute, após descobrir o Brasil.

1917 – 5a- aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal.

1923 – Primo de Rivera encabeça golpe de Estado na Espanha, inciando período ditatorial.

1943 – Criação do Território Federal do Rio Branco, atual Estado de Roraima, Brasil.

1960 – Inauguração do Estádio Orlando Scarpelli, o “Scarpellão”, de propriedade do Figueirense Futebol Clube.

1966 – Brasil: Termina a estabilidade do emprego (após dez anos) e se institui o Criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2007 – A equipe McLaren é punida com a perda de seus pontos no Mundial de Construtores da temporada de Fórmula 1, além de ser multada em 100 milhões de dólares por causa do envolvimento no escândalo de espionagem da Ferrari. Seus pilotos, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, não foram penalizados.

Nascimentos

1874 – Arnold Schoenberg, compositor austríaco (m. 1951).

1876 – Sherwood Anderson, escritor norte-americano (m. 1941).

1877 – Wilhelm Filchner, explorador alemão (m. 1957).

1922 – Charles Brown, cantor de blues e pianista estadunidense (m. 1999).

1927 – Laura Cardoso, atriz brasileira.

1932 – Antônio Abujamra, ator e apresentador de televisão brasileiro (m. 2015).

1937 – Joel Nascimento, músico brasileiro.

1944 – Jacqueline Bisset, atriz britânica.

1946 – Aníbal Beça, poeta, tradutor, compositor, teatrólogo e jornalista brasileiro (m. 2009)

1949 – Itamar Assumpção, músico brasileiro (m. 2003).

1952 – Randy Jones, músico norte-americano (Village People).

1963 – Paulo Soares, jornalista, apresentador e locutor esportivo brasileiro.

1965 – Diego Aguirre, ex-futebolista e treinador de futebol uruguaio.

1967 – Michael Johnson, ex-competidor de atletismo (200 e 400 m rasos) estadunidense.

1971 – Stella McCartney, designer de moda britânica.

1973 – Fabio Cannavaro, ex-futebolista e treinador de futebol italiano.

1977 – Fiona Apple, cantora norte-americana.

1981 – Kika Martinez, VJ brasileira.

1989 – Thomas Müller, futebolista alemão.

1993 – Niall Horan, músico irlandês.

Falecimentos

1894 – Emmanuel Chabrier, compositor francês (n. 1841).

1912 – Eugène Henri Brisson, político francês (n. 1835).

1912 – Maresuke Nogi, general japonês (n. 1849).

1928 – Italo Svevo, escritor italiano (n. 1861).

1949 – Schack August Steenberg Krogh, médico e zoólogo dinamarquês (n. 1874).

1973 – Betty Field, atriz americana (n. 1913).

1977 – Leopold Stokowski, maestro inglês (n. 1882).

1987 – Mervyn LeRoy, diretor de cinema norte-americano (n. 1900).

1996 – Tupac Shakur, rapper, ator e filósofo norte-americano (n. 1971).

1998 – George Wallace, político norte-americano (n. 1919).

2001 – Dorothy McGuire, atriz norte-americana (n. 1918).

2003 – Julio César Turbay Ayala, diplomata e político colombiano (n. 1916).

2007 – Pedro de Lara, comediante e radialista brasileiro (n. 1925).

2008 – Peter Camejo, empresário e político norte-americano (n. 1939).

2009 – Saul Galvão, jornalista e crítico gastronômico brasileiro (n. 1942); e Felix Bowness, ator britânico (n. 1922).

2013 – Luiz Gushiken, político brasileiro (n. 1950).

2015 – Betty Lago, atriz brasileira (n. 1955).

