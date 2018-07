Fatos históricos do dia 14 de julho

Eventos

1789 — Início da Revolução Francesa: parisienses tomam a Bastilha, a prisão do regime monárquico, e libertam sete prisioneiros políticos.

1795 — La Marseillaise (“A Marselhesa”) é adotada como hino nacional da França.

1867 — O químico sueco Alfred Nobel faz a primeira demonstração da dinamite.

1880 — Festa nacional francesa para celebrar a Tomada da Bastilha

1881 — Billy the Kid é morto por Pat Garrett em Fort Sumner.

1909 — Inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

1933 — O partido nazista da Alemanha fecha as agremiações de oposição e começa a perseguição aos comunistas.

1951 — A CBS, rede americana de TV, transmite o primeiro programa esportivo em cores: uma corrida de cavalos.

1965 — O satélite americano Mariner 4 é o primeiro a mandar para a Terra fotografias do planeta Marte.

1976 — A pena de morte é abolida no Canadá.

1979 — Primeiro concerto ao vivo de Jean Michel Jarre e o primeiro a entrar para o Guiness Book por maior platéia sendo realizado na Place de la Concorde em Paris onde interpretou temas de Oxygene e Equinoxe, seus primeiros álbuns de sucesso mundial.

2002 — Durante as comemorações da Tomada da Bastilha, o presidente francês Jacques Chirac escapa de uma tentativa de assassinato.

2015 — Sonda espacial New Horizons sobrevoa Plutão após nove anos e meio de missão no espaço.

2016 — Durante as comemorações da Tomada da Bastilha em Nice na França, um terrorista ligado ao Estado Islâmico invadiu a avenida principal da cidade, a Promenade des Anglais, com um caminhão, atropelando e deixando ao menos 84 mortos e 100 feridos no Atentado de julho de 2016.

Nascimentos

1862 — Gustav Klimt, pintor e artista gráfico austríaco (m. 1918).

1893 — Dave Fleischer, diretor de animação, cineasta e produtor de filmes norte-americano (m. 1979).

1907 — Chico Landi, automobilista brasileiro (m. 1989).

1908 — George Sherman, cineasta norte-americano (m. 1991).

1910 — William Hanna, produtor de animação norte-americano (m. 2001).

1913 — Gerald Ford, político americano (m. 2006).

1916 — André Franco Montoro, político brasileiro (m. 1999).

1918 — Ingmar Bergman, cineasta sueco (m. 2007).

1919 — Lino Ventura, ator franco-italiano (m. 1987).

1934 — Silvio Luiz, locutor esportivo brasileiro.

1936 — Walter Clark, diretor de TV brasileiro (m. 1997).

1949 — Tommy Mottola, executivo musical norte-americano.

1953 — Renée de Vielmond, atriz brasileira.

1960 — Jane Lynch, atriz e cantora norte-americana.

1966 — Matthew Fox, ator norte-americano.

1971 — Luigi Baricelli, ator e apresentador de televisão brasileiro.

1972 — Flávia Monteiro, atriz brasileira.

Falecimentos

1939 — Alphonse Mucha, pintor tcheco (n. 1860).

1954 — Jacinto Benavente, escritor e dramaturgo espanhol (n. 1866).

1979 — Santos Urdinarán, futebolista uruguaio (n. 1900).

1996 — Jeff Krosnoff, automobilista norte-americano (n. 1964).

2002 — Joaquín Balaguer, político dominicano (n. 1906).

2005 — Tilly Fleischer, atleta alemã (n. 1911).

2009 — Dallas McKennon, ator, dublador e comediante norte-americano (n. 1919).

2010 — Fábio Pillar, ator e diretor brasileiro (n. 1960); e Charles Mackerras, maestro australiano (n. 1925).

2014 — Vange Leonel, cantora, compositora e escritora brasileira (n. 1963).

