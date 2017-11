Fatos históricos do dia 14 de novembro

Eventos

1821 – Porto Alegre no Rio Grande do Sul é elevada à categoria de cidade por D. Pedro I.

1922 – Início da construção da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis.

1932 – Inaugurada a primeira linha de bondes ligando o bairro de Harlem ao Centro de Nova York nos Estados Unidos.

1945 – Bolívia é admitida como Estado-membro da ONU.

1975 – No Brasil o Presidente Ernesto Geisel cria o Programa Nacional do Álcool para enfrentar a crise do petróleo.

2010 – Sebastian Vettel é campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez.

2013 – Maioria no STF vota pela execução imediata das prisões dos mensaleiros condenados em uma sessão de 7 horas de duração.

Nascimentos

1840 – Claude Monet, pintor francês (m. 1926).

1849 – João Gerdau, agricultor prussiano e empresário (m. 1917).

1850 – João da Mata Machado, político brasileiro (m. 1901).

1916 – Paulo Guedes, compositor brasileiro (m. 1969).

1923 – Cleide Yáconis, atriz brasileira (m. 2013).

1927 – Fernando Torres, ator brasileiro (m. 2008).

1954 – Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos; e Yanni, músico, tecladista e compositor grego.

1956 – Almir Sater, violeiro, cantor e ator brasileiro.

1972 – Josh Duhamel, ator norte-americano.

1975 – Travis Barker, baterista norte-americano; e Claudinho, cantor e compositor brasileiro (m. 2002).

Falecimentos

1831 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemão (n. 1770).

1921 – Isabel do Brasil, herdeira presuntiva do Império do Brasil (n 1846).

1970 – Nestor de Holanda, jornalista e escritor brasileiro (n. 1921).

1992 – João Leitão de Abreu, jurista brasileiro (n. 1913).

