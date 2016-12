Fatos histÃ³ricos do dia 16 de dezembro

Eventos

955 – É eleito o Papa João XII.

1431 – Henrique VI de Inglaterra é coroado Rei de França na Catedral de Notre-Dame de Paris, segundo as disposições do Tratado de Troyes que não foram depois reconhecidas pelos franceses.

1773 – Ocorre a Festa do Chá de Boston.

1811 – O mais terrível terremoto na história dos Estados Unidos ocorre no Estado de Missouri.

1815 – O rei D. João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves.

1991 – Independência do Cazaquistão.

1998 – Crise do desarmamento no Iraque: Operação Raposa do Deserto – os Estados Unidos e o Reino Unido bombardeiam alvos no Iraque.

Nascimentos

1770 – Ludwig van Beethoven, compositor erudito alemão (m.1827).

1863 – George Santayana, filósofo espanhol (m. 1952).

1888 – Rei Alexandre I da Iugoslávia (m. 1934).

1902 – Rafael Alberti, dramaturgo e escritor espanhol (m. 1999).

1905 – Piet Hein, matemático, escritor e poeta dinamarquês (m. 1996).

1917 – Arthur C. Clarke, romancista de ficção inglês (m. 2008).

1938 – Liv Ullmann, atriz norueguesa.

1939 – Philip Langridge, ator e tenor inglês (m. 2010).

1962 – Luciana Braga, atriz brasileira.

1963 – Benjamin Bratt, ator norte-americano.

1965 – Emeka Ezeugo, ex-futebolista nigeriano.

1966 – Dennis Wise, ex-futebolista e treinador de futebol inglês.

1989 – Taisuke Muramatsu, futebolista japonês.

1992 – Jyoti Amge, atriz indiana.

1994 – Stephen Sutton, blogueiro e ativista inglês (m. 2014).

Falecimentos

882 – Papa João VIII.

999 – Adelaide da Itália, santa imperatriz da Alemanha.

1859 – Wilhelm Grimm, escritor e folclorista alemão (n. 1786).

1916 – Grigori Rasputin, místico e cortesão russo (n. 1869).

1921 – Camille Saint-Saëns, compositor, pianista e organista francês (n. 1835).

1976 – Pedro Pomar, ativista brasileiro (n. 1913).

1980 – Harland David Sanders, o Coronel Sanders, fundador da Kentucky Fried Chicken (KFC) (n. 1890).

1988 – Sylvester James, cantor norte-americano (n. 1947).

2005 – John Spencer, ator norte-americano (n. 1946).

Comentários