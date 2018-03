Fatos históricos do dia 16 de março

Eventos

1926 — Robert Goddard lança com sucesso o primeiro foguete propelido a combustível líquido do mundo em Auburn.

1935 — Adolf Hitler ordena o rearmamento da Alemanha violando o Tratado de Versalhes. A obrigação do serviço militar foi reintroduzida para a formação da Wehrmacht.

1942 — É realizado o primeiro teste do Foguete V-2. Ele explode no início do lançamento.

1945 — Segunda Guerra Mundial: termina a Batalha de Iwo Jima, porém permanecem alguns focos de resistência japonesa.

1957 — Brasil: criação da Rede Ferroviária Federal, reunindo 18 ferrovias regionais e tendo como intuito promover e gerir o desenvolvimento no setor de transportes ferroviários.

1974 — É frustrada uma tentativa de golpe de Estado, em Portugal, conhecido como Levantamento das Caldas.

1990 — O recém-eleito presidente do Brasil Fernando Collor de Mello por meio de sua ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello declara o confisco de todas as cadernetas de poupança do País com mais de 50 mil cruzeiros.

1995 — O Estado americano do Mississippi ratifica formalmente a Décima Terceira Emenda, tornando-se o último estado a aprovar a abolição da escravatura. A Décima Terceira Emenda foi oficialmente ratificada em 1865.

1998 — O papa João Paulo II pede desculpas pela omissão e silêncio de alguns católicos romanos durante o Holocausto;

2014 — A Crimeia vota um referendo controverso para se separar da Ucrânia e se juntar à Rússia.

Nascimentos

1926 — Jerry Lewis, comediante estadunidense (m. 2017).

1931 — Augusto Boal, dramaturgo, ensaísta e escritor brasileiro (m. 2009).

1933 — Lupe Cotrim, poetisa brasileira (m. 1970).

1935 — Teresa Berganza, mezzo-soprano espanhola; e Juca de Oliveira, ator brasileiro.

1937 — Djalma Bastos de Morais, político brasileiro.

1939 — Carlos Bilardo, técnico de futebol argentino.

1941 — Bernardo Bertolucci, diretor de cinema italiano; e Juarez Machado, artista plástico brasileiro.

1942 — Mangabinha, músico brasileiro (m. 2015).

1946 — José Dirceu, político brasileiro.

1949 — Victor Garber, ator canadense.

1951 — Jaques Wagner, político brasileiro.

1953 — Isabelle Huppert, atriz francesa.

1955 — Bruno Barreto, cineasta brasileiro.

1957 — Carlos Lupi, político brasileiro.

1962 — Branco Mello, músico brasileiro.

1967 — Lauren Graham, atriz estadunidense.

1968 — Adílson Batista, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1971 — Christiane Pelajo, jornalista brasileira.

1981 — Fabiana Murer, atleta brasileira.

Falecimentos

1893 — Luís Olímpio Teles de Menezes, jornalista brasileiro (n. 1828).

1894 — William Pengelly, geólogo e arqueólogo britânico (n. 1812).

1916 — Henrique Hermeto Carneiro Leão, médico brasileiro (n. 1847).

1956 — Nicolau de Araújo Vergueiro, político brasileiro (n. 1882).

1970 — Tammi Terrell, cantora estadunidense (n. 1945).

1972 — Milton Ribeiro, ator brasileiro (n. 1921).

1986 — Armando Albuquerque, compositor e musicólogo brasileiro (n. 1901).

2007 — Iara Vargas, política brasileira (n. 1921).

2016 — Frank Sinatra Jr., cantor, compositor e maestro norte-americano (n. 1944).

Deixe seu comentário: