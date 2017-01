Fatos históricos do dia 17 de janeiro

Eventos

395 — Com a morte do imperador Teodósio I, o Império Romano é permanentemente dividido em Império Romano do Oriente governado por Arcádio, e Império Romano do Ocidente governado por Honório.

1462 — Descoberta da ilha de Santo Antão em Cabo Verde.

1562 — Francisco I assina o Édito de Saint-Germain que cessa a perseguição religiosa e reconhece o direito civil dos protestantes franceses (v. Huguenotes).

1786 — Descoberta do Cometa Encke.

1793 — A Convenção francesa decide por só um voto de diferença condenar à morte o rei Luís XVI.

1819 — Simón Bolívar proclama a república da Colômbia.

1909 — Fundado a primeira instituição de ensino superior do Brasil denominada escola universitária: a Escola Universitária Livre de Manáos (grafia arcaica), conhecida nos dia atuais como UFAM

1920 — Aberto do Inquérito Dunn para apurar espionagem dos hábitos sexuais de integrantes da marinha estadunidense.

1930 — O Uruguai se tornou o primeiro campeão mundial de futebol ao vencer a Argentina por 4 a 2 no Estádio Centenário, em Montevidéu.

1943 — Segunda Guerra Mundial: o Iraque declara guerra à Alemanha, sendo o primeiro país islâmico independente a fazê-lo (v. também História do Iraque).

1944 — Segunda Guerra Mundial: fim do racionamento de carne na Austrália.

Nascimentos

1463 — Frederico III da Saxônia (m. 1525).

1472 — Guidobaldo I de Montefeltro, duque de Urbino (m. 1508).

1504 — Papa Pio V (m. 1572).

1560 — Gaspard Bauhin, botânico e físico suíço (m. 1624).

1600 — Calderón de la Barca, dramaturgo e poeta espanhol (m. 1681).

1706 — Benjamin Franklin, escritor, estadista e inventor norte-americano (m. 1790).

1764 — Maria Carolina de Saboia, princesa eleitora da Saxônia (m. 1782).

1820 — Anne Brontë, escritora e poetisa britânica (m. 1849).

1828 — Ede Reményi, violinista húngaro (m. 1898).

1834 — August Weismann, biólogo alemão (m. 1914).

1850 — Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, cardeal brasileiro (m. 1930).

1863 – David Lloyd George, político britânico (m. 1945).

Constantin Stanislavski, ator e diretor russo (m. 1938).

1871 — Nicolae Iorga, político romeno (m. 1940).

1889 — Ralph Howard Fowler, físico e astrônomo britânico (m. 1944).

1899 — Al Capone, gângster norte-americano (m. 1947).

1905 — Guillermo Stábile, futebolista e treinador de futebol argentino (m. 1966).

1907 — Oscarino Costa Silva, futebolista brasileiro (m. 1990).

1908 — Cus D’Amato, treinador de boxe norte-americano (m. 1985).

1911 — George Joseph Stigler, economista estadunidense (m. 1991).

1913 — Walter Pinto, produtor e diretor de teatro de revista brasileiro (m. 1994).

1922 — Luis Echeverría, político mexicano.

1931 — James Earl Jones, ator norte-americano.

1933 — Dalida, cantora francesa (m. 1987).

1936 — Leonid Ostrovskiy, futebolista letão (m. 2001).

1938 — David Theile, ex-nadador australiano.

1940 — Tabaré Vázquez, político uruguaio.

1941 — Jorge Mautner, músico brasileiro.

Falecimentos

356 — Antão do Deserto, religioso egípcio (n. 251).

395 — Teodósio, imperador romano (n. 347).

1369 — Pedro I de Chipre, rei do Chipre (n. 1328).

1714 — Gabriel Álvarez de Toledo, escritor espanhol (n. 1662).

1805 — Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron, orientalista francês (n. 1731).

1843 — Abraham Raimbach, gravurista britânico (n. 1776).

1891 — Abílio César Borges, educador brasileiro (n. 1824).

1893 — Rutherford B. Hayes, político norte-americano (n. 1822).

1910 — Joaquim Nabuco, político, jornalista e historiador brasileiro (n. 1849).

Comentários