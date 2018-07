Fatos históricos do dia 17 de julho

Eventos

1918 — O czar Nicolau II da Rússia, a sua esposa, filhos e quatro criados são assassinados em Ecaterimburgo por membros do Partido Bolchevique, durante a Revolução Russa que iniciara em outubro do ano anterior; e o transatlântico RMS Carpathia, famoso por ter resgatado os sobreviventes do naufrágio do Titanic, foi afundado ao largo da costa oriental da Irlanda por um torpedo lançado do submarino alemão U-55.

1945 — Segunda Guerra Mundial: os dirigentes dos Aliados vitoriosos Stalin (União Soviética), Truman (Estados Unidos), Churchill (Reino Unido) reúnem-se no primeiro dia da Conferência de Potsdam.

1948 — Promulgação da constituição da Coreia do Sul.

1955 — Inauguração da Disneylândia, em Anaheim, na Califórnia (EUA).

1973 — O Afeganistão se torna uma república.

1975 — Missão espacial Apollo-Soyuz: um módulo espacial Apollo norte-americano e um módulo Soyuz soviético acoplam em órbita da Terra.

1994 – A Seleção Brasileira de futebol conquista pela quarta vez o Mundial e se torna a primeira seleção tetra da história, depois de já haver sido a primeira a ser tri.

1996 – Acidente com o voo TWA 800 que saía de Nova York.

2000 — Queda do voo Alliance Air 7412 na Índia.

2007 — Acidente com o Airbus A320 da companhia aérea TAM no Aeroporto de Congonhas (São Paulo), que fazia o voo 3054, com 187 pessoas a bordo. Este foi considerado o pior acidente aéreo da história brasileira, da América Latina, e o 11º do mundo.

2014 — Queda de um Boeing 777 da Malaysia Airlines (voo MH17) com 295 pessoas a bordo, na fronteira da Ucrânia com a Rússia.

Nascimentos

1848 — Antônio Pereira da Silva e Oliveira, político brasileiro (m. 1938).

1853 — Alexius Meinong, filósofo austríaco (m. 1920).

1871 — Lyonel Feininger, pintor norte-americano (m. 1956).

1876 — Maxim Litvinov, líder revolucionário russo (m. 1953).

1899 — James Cagney, ator norte-americano (m. 1986).

1905 — Mário Meneghetti, médico e político brasileiro (m. 1969).

1914 — James Purdy, escritor norte-americano (m. 2009).

1929 — Wilma Bentivegna, cantora brasileira (m. 2015).

1932 — Quino, cartunista argentino.

1935 — Donald Sutherland, ator canadense.

1939 — Ali Khamenei, líder supremo iraniano.

1944 — Ronnie Von, cantor, compositor e apresentador brasileiro; e Carlos Alberto Torres, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol (m. 2016).

1952 — David Hasselhoff, ator e músico norte-americano.

1954 — Angela Merkel, política alemã.

1959 — Baltazar, ex-futebolista brasileiro.

1966 — Derico, saxofonista brasileiro.

Falecimentos

1790 — Adam Smith, economista e filósofo britânico (n. 1723).

1918 — Nicolau II da Rússia (n. 1868).

1959 — Billie Holiday, cantora e compositora norte-americana (n. 1915).

1967 — John Coltrane, músico e compositor norte-americano (n. 1926).

1995 — Ivani Ribeiro, dramaturga brasileira (n. 1922).

2007 — Júlio Redecker, empresário e político brasileiro (n. 1956); e Paulo Rogério Amoretty, dirigente esportivo brasileiro (n. 1945).

2009 — Fernando Diniz, político brasileiro (n. 1954).

2015 — Jules Bianchi, automobilista francês (n. 1989).

2016 — Eliakim Araújo, jornalista brasileiro (n. 1941).

2017 — Caio Porfírio Carneiro, escritor e contista brasileiro (n. 1928).

