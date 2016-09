Fatos históricos do dia 17 de setembro

Eventos

1776 – Espanhóis inauguram o Presídio de São Francisco.

1787 – É assinada a Constituição dos Estados Unidos da América.

1793 – Revolução Francesa: o Comitê de Salvação Pública inicia a repressão sanguinária conhecida como “O Terror”.

1843 – Inaugurada a Universidade do Chile.

1861 – Enfrentamento armado entre tropas nacionais argentinas e as de Buenos Aires, com vitória das primeiras, significando um importante avanço para a unificação do país.

1862 – Batalha de Antietam: importante batalha da Guerra Civil Americana. Nenhuma outra batalha da história dos Estados Unidos causou morte de mais soldados estadunidenses em um único dia.

1894 – A Confeitaria Colombo é inaugurada no Rio de Janeiro.

1934 – A União Soviética passa a fazer parte da Sociedade das Nações.

1946 – É aprovada a 4a- Constituição Brasileira.

1948 – O Conde Folke Bernadotte é assassinado em Israel quando exercia seu trabalho de mediador para a resolução da questão Palestina.

1957 – Malásia é admitida como Estado-Membro da ONU.

1971 – Carlos Lamarca, guerrilheiro do VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), é morto com cinco tiros por uma patrulha militar em Ipupiara, no interior da Bahia.

1978 – Dado o primeiro passo para um acordo de paz entre Israel e Egito.

1980 – O ex-presidente da Nicarágua, Anastásio Somoza, é assassinado em Assunção, no Paraguai.

1985 – No Brasil, ocorre o primeiro grande apagão de sua história.

1988 – Iniciam os Jogos Olímpicos de Seul, marcado pela quebra do recorde olímpico dos 100 metros rasos por Ben Johnson, que pouco tempo depois seria afastado das competições por doping.

1994 – Começa a funcionar a maior estação de vigilância de ozônio e gases que causam o aquecimento da atmosfera, no monte Waliguan, na China.

2001 – A bolsa de Nova York fecha com perdas históricas no primeiro dia de cotação, após os atentados terroristas de 11 de Setembro.

2001 – A Organização Mundial do Comércio aprova o texto de adesão da China.

Nascimentos

879 – Carlos, o Simples, rei da França (m. 929).

1552 – Papa Paulo V (m. 1621).

1688 – Maria Luísa de Saboia, quinta esposa do rei Filipe V de Espanha (m. 1714).

1883 – William Carlos Williams, poeta e dramaturgo norte-americano (m. 1963).

1899 – José Régio, escritor português (m. 1969).

1931 – Anne Bancroft, atriz estadunidense (m. 2005); e Jean-Claude Carrière, ator e roteirista francês.

1941 – Fernando Gabeira, jornalista, ex-guerrilheiro e político brasileiro.

1944 – Reinhold Messner, alpinista italiano (primeiro homem a escalar todas as montanhas com mais de 8.000 metros do mundo).

1946 – Jerzy Milewski, violinista polonês, naturalizado brasileiro.

1947 – João Carlos Taveira, poeta brasileiro.

1948 – John Ritter, ator norte-americano (m. 2003).

1952 – Odir Cunha, jornalista e escritor brasileiro.

1954 – Sandra Pêra, atriz, cantora e diretora de cinema brasileira.

1955 – Marina Lima, cantora e compositora brasileira.

1956 – Rita Rudner, escritora e comediante norte-americana.

1957 – Richie Ramone, músico norte-americano (Ramones).

1962 – Fátima Bernardes, jornalista brasileira.

1972 – Mariana Lima, atriz brasileira.

1975 – Austin St. John, ator norte-americano.

1979 – Antônio “Pezão” Silva, lutador brasileiro de MMA.

1980 – Millena Machado, jornalista brasileira.

1983 – Jennifer Peña, atriz, cantora e produtora musical norte-americana.

1985 – Jon Walker, ex-baixista da banda Panic! at the Disco.

Falecimentos

309 – Papa Eusébio.

1179 – Hildegarda de Bingen, abadessa, compositora, escritora (n. 1098).

1665 – Rei Filipe IV de Espanha, III de Portugal (n. 1605).

1961 – Adnan Menderes, primeiro-ministro turco deposto por um golpe militar, é executado por enforcamento (n. 1899).

1968 – Mascarenhas de Morais, um dos comandantes da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.

1997 – Red Skelton, ator estadunidense (n. 1913).

2014 – George Hamilton IV, cantor de música country norte-americana (n. 1937).

