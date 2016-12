Fatos histÃ³ricos do dia 18 de dezembro

Eventos

1892 — Estreia do ballet O Quebra-Nozes.

1906 — Elevação a distrito de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil.

1941 — Os Aliados invadem Timor.

1945 — O Uruguai é admitido como Estado-Membro da ONU.

1954 — Criação do município de Não-Me-Toque (Rio Grande do Sul, Brasil).

1956 — O Japão é admitido como Estado-Membro da ONU.

1960 — Criação das hoje Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

1971 — Dólar é supervalorizado pela segunda vez na história dos Estados Unidos.

1978 — Dominica é admitida como Estado-Membro da ONU.

2005 — Início de atividade do vulcão Kilauea, Havaí, Estados Unidos.

2008 — Madonna se apresenta em São Paulo em sua turnê Sticky & Sweet Tour

Nascimentos

1876 — Afrânio Peixoto, médico legista, político e escritor brasileiro (m. 1947).

1879 — Josef Stalin, líder soviético (m. 1953)

1930 — Severino Cavalcanti, político brasileiro.

1934 — Boris Volynov, cosmonauta russo.

1938 — Chas Chandler, ex-baixista do The Animals.

1943 — Keith Richards, guitarrista do grupo Rolling Stones.

1945 — Adão Pretto, agricultor e político brasileiro (m. 2009).

1957 — Nadja Palitot, política brasileira.

1959 — Ricardo Silva, treinador e ex-futebolista brasileiro.

1963 – Brad Pitt, ator norte-americano.

Isabelle Duchesnay, patinadora artística francesa.

1967 — Márcio Vassallo, escritor e jornalista brasileiro.

1980 – Christina Aguilera, cantora norte-americana.

1986 — Marcelo Lomba, futebolista brasileiro.

1992 — Bridgit Mendler, atriz e cantora norte-americana.

1993 — Ana Porgras, ginasta romena.

Falecimentos

1737 — Antonio Stradivari, luthier italiano (n. 1648).

1865 — Francisco Manuel da Silva, compositor brasileiro (n. 1791).

1869 — Louis Moreau Gottschalk, pianista e compositor norte-americano (n. 1829).

1892 — Richard Owen, biólogo britânico (n. 1804).

1903 — Rodrigues Lima, político brasileiro (n. 1845).

1955 — Victor Brecheret, escultor brasileiro (n. 1895).

1995 — Konrad Zuse, engenheiro alemão (n. 1910).

2001 — Kira Ivanova, patinadora artística soviética (n. 1963).

2006 — Joseph Barbera, cartunista norte-americano (n. 1911).

2011 — Václav Havel, escritor e político tcheco (n. 1936).

2013 – João Ribeiro, político brasileiro (n. 1954).

Comentários