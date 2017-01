Fatos histÃ³ricos do dia 18 de janeiro

Eventos

336 — É eleito o Papa Marcos, 34 papa, que sucedeu o Papa Silvestre I.

474 — Leão II torna-se Imperador do Império Bizantino.

1486 — Casamento de Henrique VII de Inglaterra com Isabel de York, herdeira da casa de York.

1535 — Francisco Pizarro funda a cidade de Lima, no Peru.

1701 — Frederico I assume o trono da Prússia.

1778 — O explorador britânico James Cook é o primeiro europeu a desembarcar em terras havaianas.

1788 — A primeira frota organizada para colonizar a Austrália chega em Botany Bay (v. Colonização da Austrália).

1822 — José Bonifácio é nomeado chanceler brasileiro.

1871 — Unificação e Proclamação do Império Alemão sob a liderança do Primeiro-Ministro da Prússia Otto von Bismarck. Inicia-se o período político conhecido como o Segundo Reich (v. também História da Alemanha).

1911 — Eugene Ely torna-se o primeiro piloto a aterrar num navio estacionado (v. Porta-aviões).

1919 — Inicia-se a Conferência de Paz de Paris.

1934 — Início da grande revolta operária contra o regime de Salazar.

1943 — Eclode a primeira Revolta do Gueto de Varsóvia.

1970 — Hans Küng publica no centenário da declaração da infalibilidade papal, no Concílio Vaticano I, o livro Infallible? An Inquiry em que esmiuçou e rejeitou o caráter infalível de qualquer decisão papal e da Cúria.

1974 — Israel e Egito assinam acordos de paz. No ano anterior, o Egito, juntamente com a Síria, atacou Israel na Guerra do Yom Kipur, que durou dezenove dias.

Nascimentos

1540 — Catarina de Portugal, duquesa de Bragança (m. 1614).

1543 — Alfonso Ferrabosco, compositor italiano (m. 1588).

1689 — Montesquieu, filósofo francês (m. 1755).

1743 — Louis Claude de Saint-Martin, filósofo e místico francês (m. 1803).

1789 — Henri Giraud, militar francês (m. 1949).

1835 — César Cui, compositor e crítico musical russo (m. 1918).

1854 — Thomas Augustus Watson, inventor norte-americano (m. 1934).

1880 — Paul Ehrenfest, físico e matemático austríaco (m. 1933).

1882 — Alan Alexander Milne, escritor britânico (m. 1956).

1888 — Dilermando de Assis, militar, engenheiro e escritor brasileiro (m. 1951).

1892 — Oliver Hardy, ator norte-americano (m. 1957).

1903 — Kathleen Shaw, patinadora artística britânica (m. 1983).

1904 — Cary Grant, ator britânico (m. 1986).

1906 — Manuel Mendes, escritor, escultor e político português (m. 1969).

1908 — Humberto Rosa, pintor brasileiro (m. 1948).

1911 — José María Arguedas, escritor e antropólogo peruano (m. 1969).

1912 — Evandro Lins e Silva, jurista, escritor e político brasileiro (m. 2002).

1913 — Danny Kaye, ator norte-americano (m. 1987).

Falecimentos

1890 — Amadeu I de Espanha (n. 1845).

1903 — Abram Stevens Hewitt, político norte-americano (n. 1822).

1936 — Rudyard Kipling, escritor britânico (n. 1865).

1937 — Jaime Hilário, mártir católico espanhol (n. 1889).

1952 — Curly Howard, comediante norte-americano (n. 1903).

1968 — Emmerico Nunes, desenhista português (n. 1888).

1985 — Manuel Antunes, ensaísta português (n. 1918).

1995 — Adolf Butenandt, bioquímico alemão (n. 1903).

1996 — Alberto Ruschel, ator brasileiro (n. 1918).

2000 — Bernardo José Nolker, bispo católico brasileiro (n. 1912).

2002 — Celso Daniel, político brasileiro (n. 1951).

2005 — Lamont Bentley, ator e rapper estadunidense (n. 1973).

2008 — Ugo Pirro, roteirista italiano (n. 1920).

2009 — João Aguardela, cantor, músico e compositor português (n. 1969).

2010 — Kate McGarrigle, cantora canadense (n. 1946).

Comentários