Fatos históricos do dia 18 de junho

Eventos

1815 – Guerras Napoleônicas: A derrota de Waterloo leva Napoleão Bonaparte a abdicar do trono da França pela segunda vez.

1908 – Aporta em Santos o navio Kasato-Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil.

1911 – Fundação da maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus.

1932 – Os principais responsáveis pelo atentado a Benito Mussolini são executados.

1946 – Proclamação da República da Itália.

1953 – Proclamação da República do Egito por um grupo de oficiais do Exército, após a renúncia do rei Faruk.

1956 – Os ingleses abandonam definitivamente o Egito, depois de um período de colonização de 74 anos.

1979 – Os dirigentes dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e da URSS, Leonid Brejnev, firmam em Viena o tratado SALT II sobre a limitação de armas nucleares.

1989 – A Birmânia passa a se chamar oficialmente Myanmar.

2006 – É lançado o primeiro satélite espacial do Cazaquistão, o KazSat.

2009 – Lançamento do Lunar Reconnaissance Orbiter, da Nasa (agência espacial americana).

Nascimentos

1886 – George Mallory, alpinista britânico.

1901 – Anastásia Nikolaevna Romanova, grã-duquesa da Rússia (m. 1918).

1917 – Richard Boone, ator estadunidense (m. 1981).

1931 – Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e político brasileiro.

1932 – Sérgio Ricardo, compositor, ator, cantor e diretor brasileiro.

1940 – Michael Sheard, ator britânico (m. 2005).

1941 – Roger Lemerre, ex-futebolista e treinador francês de futebol.

1942 – Paul McCartney, cantor, compositor e músico britânico; e Celly Campello, cantora brasileira (m. 2003).

1945 – Cesar Maia, economista e político brasileiro.

1946 – Maria Bethânia, cantora brasileira.

1952 – Isabella Rossellini, atriz italiana.

1959 – Helio de la Peña, humorista brasileiro.

1974 – Lúcio Mauro Filho, ator brasileiro.

1976 – Blake Shelton, cantor e músico estadunidense.

1979 – Milene Domingues, ex-futebolista e modelo brasileira.

1983 – Ludmila Dayer, atriz brasileira.

1984 – Fernanda Souza, atriz brasileira.

1986 – Marcelo Moreno, futebolista boliviano.

1990 – Jeremy Irvine, ator britânico.

Falecimentos

1914 – Sílvio Romero, crítico literário, poeta e político brasileiro (n. 1851).

1917 – Eufemio Zapata, revolucionário mexicano (n. 1873).

1963 – Pedro Armendáriz, ator mexicano (n. 1912).

1971 – Paul Karrer, químico suíço (n. 1889).

1979 – Procópio Ferreira, ator e diretor teatral brasileiro (n. 1898).

2000 – Nancy Marchand, atriz norte-americana (n. 1928).

2007 – Núbia Lafayete, cantora brasileira (n. 1937).

2010 – José Saramago, escritor português (n. 1922).

2011 – Clarence Clemons, músico e ator estadunidense (n. 1942); e Wilza Carla, vedete, atriz e humorista brasileira (n. 1935).

2014 – Stephanie Kwolek, química estadunidense (n. 1923).

