Fatos históricos do dia 18 de outubro

Eventos

1534 – Caso dos cartazes: cartazes criticando as doutrinas da Igreja Católica são afixados nas ruas da França.

1867 – A posse sobre o Alasca é oficialmente transferida do Império Russo para os Estados Unidos.

1912 – Os reinos da Bulgária, Grécia e Sérvia, se unem contra a Turquia na primeira guerra dos Bálcãs.

1914 – Fundado pelo padre Josef Kentenich em Schönstatt, na Alemanha, o Movimento Apostólico Internacional de Schoenstatt.

1918 – Fundação do Fortaleza Esporte Clube (Fortaleza, Ceará, Brasil)

1934 – Revolução Espanhola: capitulação da Comuna das Astúrias pelas tropas de Franco.

1941 – O espião da KGB Richard Sorge é preso em Tóquio e encarcerado na prisão de Sugamo.

1944 – O major-general alemão Erwin Rommel é sepultado com as mais altas honrarias militares do III Reich.

1968 – John Lennon e Yoko Ono são presos em Londres por porte de drogas.

1991 – Edição da nova Lei do Inquilinato brasileira.

1991 – Beatificação de Madre Paulina pelo papa João Paulo II em Florianópolis (Santa Catarina, Brasil)

2003 – Carlos Mesa ocupa o cargo de presidente da república da Bolívia.

2009 – O piloto inglês Jenson Button conquista seu primeiro título na Fórmula 1.

Nascimentos

1405 – Papa Pio II (m. 1464).

1508 – Lucas Lossius, hinógrafo, editor musical, humanista e autor da obra “Erotemata musicae practicae” (Nuremberg, 1563) (m. 1582).

1515 – Leone Strozzi, condottiero italiano (m. 1554).

1517 – Padre Manuel da Nóbrega, jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica à América (m. 1570).

1518 – Nicolas de Pellevé, cardeal francês e arcebispo de Reims (m. 1594).

1619 – Jean Armand de Maillé-Brézé, Duque de Brézé, Duque de Fronsac, par da França, morto durante a Batalha de Orbitello (1646).

1633 – Gabriel Clauder, médico alemão (m. 1691).

1654 – Johann Friedrich, marquês de Brandemburgo-Ansbach, Alemanha (m. 1686).

1662 – Matthew Henry, teólogo e comentarista bíblico inglês (m. 1714).

1663 – Eugênio de Savoia, marechal de campo e chefe de estado austríaco (m. 1736).

1668 – Luís III de Bourbon-Condé, nobre francês (m. 1710).

1679 – Ann Putnam, Jr., acusador americano no processo do Julgamento das Bruxas de Salém (m. 1716).

1694 – René-Louis de Voyer de Paulmy, Marquês de Argenson, filósofo e chefe de estado francês (m. 1757).

1697 – Canaletto, pintor italiano (m. 1768).

1706 – Baldassare Galuppi, compositor italiano (m. 1785).

1909 – Norberto Bobbio, senador e jurista italiano (m. 2004).

1915 – Grande Otelo, ator e compositor brasileiro (m. 1993).

1926 – Chuck Berry, músico norte-americano.

1939 – Ted Boy Marino, ator e lutador de luta-livre profissional ítalo-brasileiro (m. 2012).

1990 – Carly Schroeder, atriz norte-americana.

1991 – Tyler Posey, ator e músico americano.

1995 – Xande Werneck, ator e cantor brasileiro.

Falecimentos

707 – Papa João VII (n. 655).

1744 – Sarah Churchill, Duquesa de Marlborough (n. 1660).

1860 – Casimiro de Abreu, poeta brasileiro (n. 1837).

1871 – Charles Babbage, matemático britânico (n. 1791).

1931 – Thomas Edison, inventor norte-americano (n. 1847).

1955 – José Ortega y Gasset, filósofo espanhol (n. 1883).

1978 – Ramón Mercader, espião espanhol (n. 1914).

