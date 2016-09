Fatos históricos do dia 18 de setembro

Eventos

1759 – Soldados em Quebec renderam-se completamente aos ingleses.

1793 – George Washington assenta a pedra fundamental do Capitólio.

1814 – Elisa Baciocchi, irmã de Napoleão, é afastada do Grão-Ducado da Região da Toscana.

1818 – Independência do Chile.

1851 – Fundação do The New York Times.

1865 – Guerra do Paraguai: rendição do Paraguai.

1927 – A rede de rádio CBS faz a sua primeira transmissão.

1946 – Sancionada uma nova Constituição Brasileira.

1946 – Recriação dos territórios brasileiros do Iguaçu e de Ponta Porã.

1947 – A Força Aérea dos Estados Unidos da América é instituída como órgão independente.

1947 – Fundação da Central Intelligence Agency (CIA) dos EUA.

1950 – Inauguração da TV Tupi em São Paulo. Foi a primeira emissora de televisão do Brasil.

1959 – Lançamento do satélite Vanguard III.

1960 – Fidel Castro desembarca em Nova York como chefe da delegação cubana nas Nações Unidas.

1968 – A nave Zond 5 deu uma volta ao redor da Lua.

1980 – O vôo Soyuz 38 é lançado.

1999 – Percy Spencer tem seu nome incluído no National Inventors Hall of Fame pela invenção do forno de microondas.

2004 – Furacão Jeanne chega ao Haiti.

Nascimentos

53 – Trajano, Imperador Romano (m. 117).

1434 – Leonor de Portugal, Sacra Imperatriz Romana (m. 1467).

1765 – Papa Gregório XVI (m. 1846).

1819 – Jean Bernard Léon Foucault, físico e astrônomo francês (m. 1868).

1888 – Sinhô, compositor brasileiro (m. 1930).

1905 – Greta Garbo, atriz sueca (m. 1990).

1948 – Neila Tavares, atriz e escritora brasileira.

1954 – Steven Pinker, linguista e psicólogo canadense-americano.

1958 – John Aldridge, ex-futebolista irlandês.

1959 – Sérgio Britto, músico brasileiro (Titãs).

1961 – James Gandolfini, ator estadunidense (m. 2013).

1963 – Christopher Heyerdahl, ator canadense.

1964 – Carlos Alves, ex-automobilista brasileiro.

1970 – Frank Aguiar, cantor, compositor e político brasileiro.

1972 – Michael Landes, ator norte-americano.

1978 – Luciana Andrade, cantora brasileira.

1987 – Carlos Quintero, futebolista colombiano.

1988 – Yuichi Sugita, tenista japonês.

1990 – Lewis Holtby, futebolista alemão.

1992 – Héracles, futebolista brasileiro.

1993 – Patrick Schwarzenegger, ator norte-americano.

Falecimentos

96 – Domiciano, imperador romano (n. 51).

707 – Papa João VII (n. 655).

895 – Ricarda da Suábia, rainha da Frância (n. 840).

1470 – Fernando de Portugal, Duque de Viseu (n. 1433).

1783 – Leonhard Euler, físico e matemático suíço (n. 1707).

1877 – Alexandre Herculano, escritor, historiador e político português (n. 1810).

1961 – Dag Hammarskjöld, diplomata, economista e escritor sueco (n. 1905).

1967 – John Douglas Cockcroft, físico britânico (n. 1897).

1970 – Jimi Hendrix, músico norte-americano (n. 1942).

1978 – John Crammond, piloto de skeleton britânico (n. 1906).

1987 – Américo de Deus Rodrigues Tomás, político português (n. 1894).

1995 – Henriqueta Brieba, atriz brasileira (n. 1901).

2002 – Mauro Ramos de Oliveira, futebolista brasileiro (n. 1930).

2004 – Norman Cantor, historiador canadense (n. 1929); e Russ Meyer, diretor de cinema e fotógrafo estadunidense (n. 1922).

2008 – Mauricio Kagel, compositor e cenógrafo argentino (n. 1931).

2009 – Irving Kristol, escritor e jornalista estadunidense (n. 1920).

