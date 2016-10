Fatos históricos do dia 19 de outubro

Eventos

1813 — Napoleão Bonaparte é vencido pelos aliados na Batalha das Nações, que envolveu 500 mil homens.

1848 — Fundação do município de Pouso Alegre (MG).

1890 — Fundação do município de Ijuí (RS).

1901 — Santos Dumont convoca jurados do Aeroclube de Paris (França) para testemunhar a volta do seu dirigível no- 6 em torno da Torre Eiffel e arrematar o prêmio Deutsch.

1945 — Iugoslávia é o primeiro país a ratificar a carta da ONU e permaneceu como Estado-membro até seu desmembramento em 1990.

1964 — Criação do município de Ivoti (RS).

1967 — Sonda Mariner 5 sobrevoa Vênus.

1979 — Brasil, Argentina e Paraguai assinam acordo tripartite para recursos hidráulicos no trecho do Rio Paraná desde as Sete Quedas até a foz do Rio da Prata.

2003 — Beatificação de Madre Teresa de Calcutá.

2014 –– O papa Paulo VI é beatificado na Praça de São Pedro no Vaticano pelo papa Francisco.

Nascimentos

1862 — Auguste Marie Louis Nicholas Lumière, que, com seu irmão Louis Jean, foi inventor do projetor cinematográfico e considerado, por muitos, como um dos pais do cinema (m. 1954).

1889 — Fannie Hurst, escritora estadunidense (m. 1968).

1910 — João Resende Costa, bispo brasileiro (m. 2007).

1913 — Vinícius de Moraes, diplomata, poeta e compositor brasileiro (m. 1980)

1922 — Dias Gomes, teatrólogo e novelista brasileiro (m. 1999).

1933 — Geraldo Majella Agnelo, cardeal brasileiro.

1934 — Glória Menezes, atriz brasileira.

1961 — Loro Jones, músico brasileiro, ex-guitarrista do Capital Inicial.

1962 — Evander Holyfield, pugilista norte-americano.

1963 — Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, bispo brasileiro.

1968 — Helena Fernandes, atriz brasileira.

1976 –– Patrícia Poeta, jornalista brasileira.

1984 — Kaio Márcio, nadador brasileiro.

Falecimentos

1745 — Jonathan Swift, escritor irlandês (n. 1667).

1887 — José Rodrigues, pintor português (n. 1828).

1907 — Eduardo Chapot Prévost, médico-cirurgião e cientista brasileiro (n. 1864).

1909 — César Lombroso, médico, criminalista e pesquisador espírita italiano (n. 1835).

1920 — John Reed, escritor e jornalista norte-americano (n. 1887).

1921 — António Granjo, político português (n. 1881).

1937 — Ernest Rutherford, físico neozelandês (n. 1871).

1943 — Camille Claudel, escultora francesa (n. 1864).

1945 — Walter Bradford Cannon, fisiologista norte-americano (n. 1871).

2007 — José Aparecido de Oliveira, político brasileiro (n. 1929).

Comentários