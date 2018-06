Fatos históricos do dia 1º de julho

Eventos

1937 – A Inglaterra lançou o primeiro serviço telefônico para atendimento de emergências.

1939 – É fundada nos Estados Unidos a rede televisiva da CBS.

1944 – Início da Conferência de Bretton Woods, na qual é idealizada a criação do Fundo Monetário Internacional.

1946 – Os Estados Unidos explodiram uma bomba atômica no atol de Bikini, no Oceano Pacífico.

1960 – Independência da Somália.

1962 – Independência do Ruanda e do Burundi.

1970 – Ocorre a marcha em lembrança ao motim iniciado em 28 de Junho de 1969 (com duração de mais dois dias) em frente ao bar Stonewall Inn (Nova York), precursora das atuais Paradas do Orgulho Gay; e um avião da Cruzeiro do Sul foi sequestrado com 34 passageiros. Os sequestradores, que voltaram para o Rio de Janeiro e exigiram a libertação de presos políticos, foram presos pela Força Aérea Brasileira.

1974 – A lei que determinou a união dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro foi sancionada.

1979 – A Sony lançou o walkman, o primeiro leitor de cassetes portátil da história. O modelo pesava 390 gramas.

1994 – Um novo plano econômico mudou a moeda brasileira do cruzeiro real para o real. A proposta era de que o real mantivesse paridade com o dólar.

2004 – A sonda Cassini-Huygens faz a entrada na órbita de Saturno à 1h12min e termina às 2h48min (hora universal).

Nascimentos

1908 – Estée Lauder, cosmetologista norte-americana (m. 2004).

1920 – Amália Rodrigues, fadista portuguesa (m. 1999).

1928 – Caio Porfírio Carneiro, escritor e contista brasileiro.

1931 – Leslie Caron, atriz francesa.

1934 – Sydney Pollack, cineasta, produtor e ator norte-americano (m. 2008).

1941 – Robertinho Silva, músico brasileiro.

1946 – Alceu Valença, cantor e compositor brasileiro.

1950 – José Dumont, ator brasileiro.

1952 – Dan Aykroyd, ator norte-americano.

1953 – Sura Berditchevsky, atriz brasileira.

1954 – Gerald Thomas, dramaturgo e diretor de teatro brasileiro.

1957 – Solange Couto, atriz brasileira.

1961 – Diana, Princesa de Gales (m. 1997).

1967 – Marisa Monte, cantora e compositora brasileira.

1976 – Simony, cantora brasileira.

1977 – Liv Tyler, atriz e modelo norte-americana.

1983 – Fábio Porchat, humorista brasileiro.

1991 – Jade Barbosa, ginasta brasileira.

Falecimentos

1860 – Charles Goodyear, engenheiro norte-americano (n. 1800).

1920 – Delfim Moreira, político brasileiro (n. 1868).

1974 – Juan Domingo Perón, político argentino (n. 1895).

1983 – Buckminster Fuller, arquiteto, inventor e filósofo norte-americano (n. 1895).

1995 – Albertinho Fortuna, cantor brasileiro (n. 1922).

1998 – Édson Cury, o Bolinha, apresentador e radialista brasileiro (n. 1936).

2004 – Marlon Brando, ator norte-americano (n. 1924).

2005 – Luther Vandross, cantor e compositor norte-americano (n. 1951).

2009 – José Aristodemo Pinotti, médico e político brasileiro (n. 1934).

2014 – Manoelita Lustosa, atriz brasileira (n. 1942).

