Fatos históricos do dia 2 de julho

Eventos

1494 – O Tratado de Tordesilhas é ratificado na Espanha.

1502 – Um tornado destrói a cidade de Santo Domingo, a primeira fundada pelos espanhóis na América.

1698 – Thomas Savery patenteia o primeiro motor a vapor.

1897 – Guglielmo Marconi patenteia o rádio.

1903 – Cuba arrendou para os Estados Unidos a baia de Guantánamo, para a construção de uma base naval.

1927 – Uma mulher escala pela primeira vez o monte Kilimanjaro.

1928 – Um decreto concede o voto sem restrições às mulheres no Reino Unido.

1937 – Desaparecem no Oceano Pacífico, a americana pioneira na aviação Amelia Earhart e o navegador Fred Noonan, durante tentativa do primeiro voo equatorial ao redor do mundo.

1940 – Foi instituída a lei que regulamentou o salário mínimo no Brasil

1961 – O escritor americano Ernest Hemingway, autor de O Velho e o Mar, cometeu suicídio aos 62 anos durante uma crise depressiva.

1976 – Vietnã do Norte e Vietnã do Sul se reunificam.

1990 – Morrem asfixiadas 1.426 pessoas no interior de um túnel próximo da cidade de Meca (Arábia Saudita) quando se dirigiam para celebrar a Festa do Sacrifício.

2008 – A política franco-colombiana Ingrid Betancourt foi libertada pelo Exército da Colômbia das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), que mantinham Ingrid refém há 6 anos.

Nascimentos

1904 – René Lacoste, tenista e empresário francês (m. 1996).

1908 – Phil Karlson, cineasta estadunidense (m. 1985).

1916 – Zélia Gattai, escritora brasileira (m. 2008).

1985 – Ashley Tisdale, atriz e cantora estadunidense.

1986 – Lindsay Lohan, atriz e cantora estadunidense; e Bruno Rezende, jogador de voleibol brasileiro.

1990 – Margot Robbie, atriz e modelo australiana.

Falecimentos

1566 – Nostradamus, astrólogo e matemático francês (n. 1503).

1621 – Thomas Harriot, astrônomo inglês (n. 1560).

1961 – Ernest Hemingway, escritor norte-americano (n. 1899).

1963 – Bruno de Menezes, escritor brasileiro (n. 1893).

1977 – Vladimir Nabokov, escritor russo (n. 1899).

2000 – James Grogan, patinador artístico estadunidense (n. 1931).

2008 – Aroldo Melodia, compositor e cantor brasileiro (n. 1930).

2011 – Itamar Franco, político brasileiro (n. 1930).

