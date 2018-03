Fatos históricos do dia 2 de março

Eventos

1919 — A primeira Internacional Comunista se reúne em Moscou.

1933 — King Kong estreia no Radio City Music Hall de Nova York.

1941 — Segunda Guerra Mundial: As primeiras unidades militares alemãs entram na Bulgária depois dela se juntar às Forças do Eixo.

1943 — Segunda Guerra Mundial: Batalha do Mar de Bismarck: Estados Unidos e as forças australianas afundam navios do comboio japonês.

1949 — A primeira iluminação pública automática é instalada em New Milford, Connecticut.

1956 — Marrocos declara sua independência da França.

1969 — Em Toulouse, França, é realizado o primeiro voo de teste do Concorde.

1972 — A sonda espacial Pioneer 10 é lançada de Cabo Canaveral, Flórida com a missão de explorar planetas distantes.

1983 — Compact Discs (CDs) e players são vendidos pela primeira vez nos Estados Unidos e em outros mercados. Eles estavam anteriormente disponíveis apenas no Japão.

1990 — Nelson Mandela é eleito vice-presidente do Congresso Nacional Africano.

2008 — Hugo Chávez e Rafael Correa, presidentes da Venezuela e do Equador, fecham suas embaixadas na Colômbia e mobilizam tropas na fronteira entre os três países, provocando grave crise diplomática entre os três países.

2012 — Coreia do Norte aceita suspender enriquecimento de urânio em troca de ajuda humanitária.

Nascimentos

1842 — Carl Jacobsen, cervejeiro dinamarquês e patrono das Artes (m. 1914).

1889 — Cásper Líbero, jornalista brasileiro (m. 1943).

1895 — Eduardo Cansino, ator e dançarino espanhol (m. 1968).

1898 — Amélia Rey Colaço, encenadora e atriz portuguesa (m. 1990).

1904 — Theodor Seuss Geisel, escritor estadunidense (m. 1967); e Henry Dreyfuss, desenhista industrial estadunidense (m. 1972).

1907 — Diná de Oliveira, atriz, pianista e compositora brasileira (m. 1998).

1942 — Lou Reed, cantor e guitarrista estado-unidense (m. 2013); John Irving, escritor estadunidense.

1947 — Nelson Ned, cantor e compositor brasileiro (m. 2014).

1962 — Jon Bon Jovi, cantor, compositor e ator estadunidense.

1963 — Toni Platão, cantor e compositor brasileiro.

1968 — Daniel Craig, ator britânico.

1977 — Chris Martin, músico britânico, vocalista da banda Coldplay.

1981 — Bryce Dallas Howard, atriz estadunidense.

1988 — James Arthur, cantor britânico.

1997 — Becky G, cantora estadunidense.

Falecimentos

1572 — Mem de Sá, fidalgo e administrador colonial português (n. 1500).

1841 — José Elói Pessoa, militar e político brasileiro (n. 1792).

1850 — Grandjean de Montigny, arquiteto francês (n. 1776).

1855 — Nicolau I da Rússia (n. 1796).

1902 — Pedro Leão Veloso, juiz, jornalista e político brasileiro (n. 1828).

1905 — José Agostinho Moreira Guimarães, político brasileiro (n. 1824).

1922 — Antônio João de Amorim, diplomata brasileiro (n. 1851).

1923 — Eduardo Carlos Pereira, filólogo brasileiro (n. 1855).

1996 — Dinho, cantor brasileiro (n. 1971); Bento Hinoto, guitarrista brasileiro (n. 1970); Samuel Reoli, baixista brasileiro (n. 1973); Sérgio Reoli, baterista brasileiro (n. 1969); e Júlio Rasec, tecladista brasileiro (n. 1968).

1999 — Dusty Springfield, cantora britânica (n. 1939).

2000 — Artur Pereira e Oliveira, médico e escritor brasileiro (n. 1909).

Deixe seu comentário: