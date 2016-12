Fatos histÃ³ricos do dia 20 de dezembro

Eventos

1516 — Fundação da Vila de São Sebastião.

1520 — Martinho Lutero queima em Wittenberg (Alemanha) a bula de excomunhão, decretada contra ele pelo Papa Leão X.

1766 — São incorporadas na Coroa Portuguesa todas as saboarias do Reino. O conde de Castelo Melhor, que perde o monopólio, é compensado com o título de marquês e importantes bens fundiários.

1803 — A Louisiana passa ao comando dos Estados Unidos.

1828 — Fundação do Condado de Randolph.

1838 — Almeida Garrett é nomeado cronista-mor do reino de Portugal.

1851 — Fundação do Condado de Polk.

1853 — Fundação dos condados de Fulton e Worth.

1862 — Publicado primeiro exemplar do jornal alemão Kolonie-Zeitung.

1907 — Instituído o Decreto de Depósito Legal da Biblioteca Nacional do Brasil.

1935 — Fundação do município de Dourados (Mato Grosso do Sul, Brasil).

1936 — Emancipação politica do município de Farias Brito (Ceará, Brasil).

1940 — Odawara (Japão) recebe estatuto de cidade.

1946 — Escaramuça em Candedo (Vinhais) entre opositores espanhóis de Francisco Franco e forças da PIDE.

1955 — Declaração da cidade de Cardiff como capital do Gales por o governo britânico depois um referendo.

1956 — Fundação do município de Douradina (Mato Grosso do Sul, Brasil).

1958 — Fundação do município de Caarapó (Mato Grosso do Sul, Brasil).

Nascimentos

1537 — Rei João III da Suécia (m. 1592)

1579 — John Fletcher, dramaturgo inglês (m. 1625)

1629 — Pieter de Hooch, pintor holandês (m. 1684)

1805 — Thomas Graham, escocês, pai da química coloidal (m. 1869)

1868 — Harvey Firestone, americano, pioneiro do automóvel (m. 1938)

1890 — Jaroslav Heyrovský, vencedor do prêmio Nobel de Química (m.1967).

1894 — Sir Robert Menzies, décimo segundo primeiro ministro da Austrália (m. 1978).

1898 — Irene Dunne, atriz (m. 1990).

1901 — Robert Van de Graaff, físico, inventor (m. 1967).

1902

Sidney Hook, filósofo norte-americano (m. 1989).

Max Lerner, educador norte-americano (m. 1992).

1917 — David Bohm, físico quântico estadunidense (m. 1992).

1921 — George Roy Hill, diretor de cinema estadunidense (m. 2002).

1926 — Otto Graf Lambsdorff, político alemão (m. 2009).

1927 — Kim Young-sam, ex-presidente da Coreia do Sul.

1929 — Carlo Fassi, patinador artístico italiano (m. 1997).

1934 — Howard Martin Temin, microbiologista estadunidense. (m. 1994)

1941 — Armando Abílio, político brasileiro.

Falecimentos

217 — Papa Zeferino (n. ?).

860 — Etelbaldo de Wessex (n. 834).

910 — Afonso III das Astúrias (n. 848).

1295 — Margarida de Provença, rainha de França (n. 1221).

1679 — João Maurício de Nassau, nobre holandês (n. 1604).

1765 — Luís, Delfim da França (n. 1729).

1783 — Padre Antônio Soler, compositor erudito espanhol (n. 1729).

1812 — Sacagawea, ameríndia da tribo Shoshone (n. 1786).

1838 — Kaspar Maria von Sternberg, naturalista tcheco (n. 1761).

1937 — Erich Ludendorff, general alemão (n. 1865).

1954 — James Hilton, escritor inglês (n. 1900).

1971 — Roy O. Disney, empresário norte-americano (n. 1893).

