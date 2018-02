Fatos históricos do dia 21 de fevereiro

Eventos

1431 – Começa o julgamento de Joana D’Arc.

1848 – Publicação do Manifesto Comunista.

1885 – Conclusão da construção do Monumento a Washington.

1895 – Alfred Dreyfus, oficial francês acusado injustamente de traição, é deportado para a Ilha do Diabo.

1916 – Primeira Guerra Mundial: na França, começa a Batalha de Verdun.

1925 – A revista The New Yorker é lançada ao público.

1945 – Tomada do Monte Castelo, com a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

1948 – César Lattes, físico brasileiro, do Estado do Paraná, isola o méson, nova partícula do átomo.

1953 – Francis Crick e James Watson descobrem a estrutura da molécula de DNA.

1960 – O líder Cubano Fidel Castro nacionaliza todas as empresas em Cuba.

1972 – O presidente americano Richard Nixon visita a República Popular da China para normalizar as relações entre os dois países; e a nave espacial soviética Luna 20 (não-tripulada) chega à Lua.

Nascimentos

1728 – Pedro III da Rússia (m. 1762).

1794 – Antonio López de Santa Anna, político e militar mexicano (m. 1876).

1795 – Francisco Manuel da Silva, compositor brasileiro (m. 1865).

1844 – Charles-Marie Widor, organista e compositora francesa (m. 1937).

1864 – Coelho Neto, político e escritor brasileiro (m. 1934).

1927 – Erma Bombeck, escritora e humorista norte-americana (m. 1996); e Hubert de Givenchy, estilista francês.

1929 – Roberto Gómez Bolaños, diretor, escritor, roteirista e ator mexicano (m. 2014).

1933 – Nina Simone, cantora e compositora norte-americana (m. 2003).

Falecimentos

1437 – Jaime I da Escócia, rei da Escócia (n. 1394).

1513 – Papa Júlio II (n. 1443).

1730 – Papa Bento XIII (n. 1649).

1876 – Maria Nikolaevna da Rússia (n. 1819).

1920 – Afonso de Bragança, Duque do Porto (n. 1865).

1938 – George Ellery Hale, astrônomo americano (n. 1868).

1965 – Malcolm X, ativista norte-americano (n. 1925).

1984 – Mikhail Sholokhov, escritor russo (n. 1905).

1993 – Harvey Kurtzman, cartunista norte-americano (n. 1924).

