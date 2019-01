Fatos históricos do dia 21 de janeiro

Eventos

1790 — A Assembleia Constituinte francesa proclama o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei.

1793 — Execução de Luís XVI.

1854 — Fundação do Condado de Fannin, no Estado norte-americano da Geórgia.

1899 — Fundação da empresa Opel.

1900 — Sai o primeiro número do jornal O Norte.

1925 — República instaurada na Albânia.

1928 — Incêndio no então Depósito Naval do Rio de Janeiro, hoje Edificio Almirante Gastão Motta (Rio de Janeiro, Brasil).

1939 — Descoberto do primeiro poço de petróleo no Brasil, no Estado da Bahia.

1940 — São iniciadas as transmissões da Rádio Clube Ponta-grossense, segunda emissora do Paraná e primeira fora da capital.

1968 — Um bombardeiro B-52, que levava quatro bombas de hidrogênio caiu próximo da base, na Groenlândia, deixando escapar grandes quantidades de plutônio sobre o gelo. (veja História da Groenlândia).

1976 — Primeiro voo comercial do Concorde.

Nascimentos

1861 — Roberto Landell de Moura, padre católico e inventor brasileiro (m. 1928).

1896 — Paula Hitler, secretária austríaca (m. 1960).

1898 — Rudolph Maté, cinegrafista e diretor de cinema polonês (m. 1964).

1901 — Ricardo Zamora, futebolista espanhol (m. 1978).

1905 — Christian Dior, estilista francês (m. 1957).

1916 — Pietro Rava, futebolista italiano (m. 2006).

1921 — Nivaldo Machado, político brasileiro (m. 2006).

1922 — Telly Savalas, ator norte-americano (m. 1994).

1923 — Lola Flores, cantora e atriz espanhola (m. 1995).

1924 — Benny Hill, ator e comediante britânico (m. 1992).

1929 — Dorinha Duval, atriz brasileira.

1941 — Plácido Domingo, tenor espanhol.

1948 — Ronaldo Bastos, compositor brasileiro.

1955 — Peter Fleming, ex-tenista estadunidense.

1956 — Geena Davis, atriz estadunidense.

1959 — Paulo Miklos, músico e ator brasileiro.

1976 — Emma Bunton, cantora britânica.

1981 — Michel Teló, cantor e compositor brasileiro.

1988 — Felipe Neto, ator e webstar brasileiro.

1992 — Marcela Barrozo, atriz brasileira.

Falecimentos

1793 — Luís XVI de França (n. 1754).

1811 — Jean Chalgrin, arquiteto francês (n. 1739).

1892 — John Couch Adams, astrônomo britânico (n. 1819).

1913 — Aluísio Azevedo, caricaturista, romancista e diplomata brasileiro (n. 1857).

1924 — Lenin, revolucionário russo (n. 1870).

1938 — Georges Méliès, ilusionista francês (n. 1861).

1940 — Geoffrey Hall-Say, patinador artístico britânico (n. 1864).

1950 — George Orwell, escritor e autor britânico (n. 1903).

1959 — Cecil B. DeMille, cineasta norte-americano (n. 1881).

1977 — Sandro Penna, poeta italiano (n. 1906).

2008 — Luiz Carlos Tourinho, ator brasileiro (n. 1964).

Deixe seu comentário: