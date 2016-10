Fatos históricos do dia 22 de outubro

Eventos

1807 – Acordo secreto com Londres prevê mudança da Corte portuguesa para o Brasil.

1844 – O Dia do Grande Desapontamento: religiosos norte-americanos inspirados em profecias bíblicas esperavam o retorno de Jesus Cristo neste dia.

1881 – Realizado o primeiro concerto da Orquestra Sinfônica de Boston.

1909 – A aviadora francesa Élise Deroche é a primeira mulher a fazer um voo sozinha.

1912 – Início da Guerra do Contestado.

1938 – A primeira cópia xerográfica é feita, nos Estados Unidos.

1954 – A Alemanha Ocidental passa a fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

1964 – O escritor e filósofo Jean-Paul Sartre é eleito para receber o Prêmio Nobel de Literatura, mas declina.

1966 – The Supremes se torna a primeira banda formada só por mulheres a atingir o primeiro lugar na lista de discos mais vendidos.

1969 – É reaberto o Congresso Nacional do Brasil, que havia sido fechado dez meses depois da publicação do Ato Institucional Número Cinco (AI-5).

1989 – Alain Prost é tricampeão mundial de Fórmula 1.

Nascimentos

1903 – George Wells Beadle, cientista norte-americano (m. 1989); e Curly Howard, ator norte-americano, um dos Três Patetas (m. 1952).

1904 – Constance Bennett, atriz, cantora e produtora norte-americana (m. 1965).

1913 – Robert Capa, fotógrafo húngaro (m. 1954).

1920 – Timothy Leary, escritor, psicólogo e militante norte-americano das drogas (m. 1996).

1928 – Nelson Pereira dos Santos, cineasta, produtor cinematográfico e roteirista brasileiro.

1936 – Rolando Boldrin, ator, apresentador e cantor brasileiro.

1938 – Christopher Lloyd, ator norte-americano; e Juca Chaves, humorista, compositor, escritor e cantor brasileiro.

1942 – Bobby Fuller, músico e cantor norte-americano (m. 1966).

1943 – Catherine Deneuve, atriz francesa.

1948 – Lynette “Squeaky” Fromme, integrante da família Manson e autora de tentativa de atentado contra o ex-presidente americano Gerald Ford.

1951 – Denise Bandeira, atriz e roteirista brasileira.

1952 – Jeff Goldblum, ator norte-americano.

1967 – Ana Beatriz Nogueira, atriz brasileira.

1968 – Shaggy, cantor jamaicano.

1973 – Ana Furtado, atriz e apresentadora brasileira.

1974 – Giorgos Koltzos, ex-futebolista grego.

1975 – Jesse Tyler Ferguson, ator norte-americano.

1985 – Zac Hanson, músico norte-americano.

1990 – Jonathan Lipnicki, ator norte-americano.

Falecimentos

1906 – Paul Cézanne, pintor francês (n. 1839).

1908 – Artur de Azevedo, jornalista, humorista (comediógrafo) e poeta brasileiro (n. 1855).

1954 – Oswald de Andrade, escritor modernista brasileiro (n. 1890).

1970 – Aníbal Freire da Fonseca, jurista e jornalista brasileiro, Imortal da ABL (n. 1884).

1986 – Albert Szent-Györgyi, fisiologista húngaro (n. 1893).

2003 – Tony Renna, automobilista norte-americano (n. 1976).

2005 – Arman (Armand Pierre Fernández), pintor e escultor franco-americano (n. 1928).

2006 – Choi Kyu-hah, político sul-coreano (n. 1919).

2007 – Ève Curie, escritora francesa (n. 1904).

Comentários