Fatos históricos do dia 23 de fevereiro

Eventos

1861 – O presidente-eleito dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, chega disfarçado a Washington para assumir a presidência, após ter sofrido uma tentativa de assassinato em Baltimore.

1903 – Cuba arrenda aos EUA, de forma perpétua, a Baía de Guantánamo.

1904 – Os EUA obtém o controle do Canal do Panamá por 10 milhões de dólares.

1905 – O Rotary Club é fundado em Chicago.

1911 – Os bispos portugueses contestam as medidas anticlericais da I República: A expulsão das congregações, a Lei do divórcio, a criação do registo civil e o fim do juramento religioso nos tribunais.

Nascimentos

1685 – Georg Friedrich Händel, compositor alemão (m. 1759).

1883 – Karl Jaspers, filósofo alemão (m. 1969).

1889 – Victor Fleming, diretor e produtor de cinema norte-americano (m. 1949).

1744 – Mayer Amschel Rothschild, banqueiro alemão (m. 1812).

1927 – Bezerra da Silva, cantor e compositor brasileiro (m. 2005).

1928 – Gilberto Mestrinho, político brasileiro (m. 2009).

1938 – Wilson Simonal, cantor brasileiro (m. 2000).

1940 – Peter Fonda, ator norte-americano; Johnny Winter, músico norte-americano (m. 2014).

1953 – Satoru Nakajima, automobilista japonês; Antônio Pompêo, ator e artista plástico brasileiro (m. 2016).

1954 – Viktor Yushchenko, político ucraniano.

1956 – Aldo Rebelo, político brasileiro.

1960 – Naruhito, príncipe herdeiro do Japão.

1965 – Kristin Davis, atriz norte-americana.

1966 – Alexandre Borges, ator brasileiro.

1988 – Xandão, futebolista brasileiro.

1994 – Dakota Fanning, atriz estadunidense.

1999 – Lívian Aragão, atriz brasileira.

Falecimentos

1704 – Georg Muffat, compositor alemão (n. 1653).

1792 – Joshua Reynolds, pintor britânico (n. 1723).

1821 – John Keats, poeta britânico (n. 1795).

1850 – William Allan, pintor britânico (n. 1782).

1934 – Edward Elgar, compositor britânico (n. 1857).

1942 – Stefan Zweig, escritor austríaco (n. 1881).

1945 – Aleksej Nikolaevic Tolstoj, escritor russo (n. 1883).

1955 – Paul Claudel, diplomata e poeta francês (n. 1868).

1965 – Stan Laurel, ator, escritor e cineasta americano (n. 1890).

2000 – Ofra Haza, cantora israelense (n. 1957); Stanley Matthews, futebolista inglês (n. 1915).

2001 – Sergio Mantovani, automobilista italiano (n. 1929).

2003 – Christopher Hill, historiador norte-americano (n. 1912).

2004 – Carl Anderson, ator e cantor estadunidense (n. 1945).

2007 – Pascal Yoadimnadji, político chadiano (n. 1950).

2010 – Orlando Zapata, ativista político cubano (n. 1967).

