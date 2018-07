Fatos históricos do dia 23 de julho

Eventos

1840 — Golpe da Maioridade: Dom Pedro de Alcântara torna-se imperador do Brasil, com 14 anos.

1871 — É descoberto o asteroide 114 Kassandra.

1929 — O Fascismo bane todas as palavras estrangeiras da Itália.

1942 — Holocausto: é aberto o campo de extermínio de Treblinka.

1952 — O General Muhammad Naguib lidera os Oficiais Livres (formados por Gamal Abdel Nasser, o verdadeiro poder por trás do golpe) na deposição do Rei Faruk do Egito.

1961 — A Frente Sandinista de Libertação Nacional é fundada na Nicarágua.

Nascimentos

1775 — Étienne-Louis Malus, físico e matemático francês (m. 1812).

1777 — Philipp Otto Runge, pintor alemão (m. 1810).

1796 — Franz Berwald, compositor sueco (m. 1868).

1823 — Coventry Patmore, poeta e crítico britânico (m. 1896).

1851 — Peder Severin Krøyer, pintor norueguês (m. 1909).

1857 — Carl Meinhof, linguista alemão (m. 1944).

1864 — Apolinário Mabini, político filipino (m. 1903).

1865 — Max Heindel, teósofo, ocultista e místico dinamarquês (m. 1919).

1880 — Antonio Rocco, pintor ítalo-brasileiro (m. 1944).

1884 — Emil Jannings, ator e produtor de cinema suíço (m. 1950).

1886 — Walter Schottky, físico alemão (m. 1976).

1888 — Raymond Chandler, escritor norte-americano (m. 1959).

Falecimentos

1901 — Gaspar Silveira Martins, político brasileiro (n.1835)

1927 — William Ashley, historiador econômico britânico (n. 1860).

1932 — Alberto Santos Dumont, inventor brasileiro (n. 1873)

1951 — Philippe Pétain, militar e estadista francês (n. 1856)

1957 — Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano (n. 1896).

1966 — Montgomery Clift, ator estadunidense (n. 1920).

1971 — Van Heflin, ator norte-americano (n. 1910).

1993 — Megan Taylor, patinadora artística britânica (n. 1920)

1999 — Hassan II de Marrocos (n. 1929).

2002 — Euler Bentes Monteiro, general brasileiro (n. 1917).

2011 — Amy Winehouse, cantora e compositora britânica (n. 1983).

