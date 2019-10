Fatos históricos do dia 23 de outubro

Eventos

1906 – Santos Dumont faz, em Bagatelle, voo de cerca de 60 metros a aproximadamente 2 metros do chão, com o 14-bis, conquistando a “Taça Archdeacon”, sendo considerada a primeira vez que uma aeronave desliza e decola utilizando apenas suas próprias forças.

1917 – Primeira Guerra Mundial: cargueiro brasileiro Macau é torpedeado por um submarino alemão.

1943 – Publicado pela primeira vez na revista O Cruzeiro, o quadrinho do personagem O Amigo da Onça.

1944 – Segunda Guerra Mundial: Batalha do Golfo de Leyte, é a maior batalha naval da história em que a Marinha dos Estados Unidos impõe pesada derrota à Marinha Imperial Japonesa.

1973 – A meio-soprano Shirley Verrett entrou para a história do canto lírico ao desempenhar, na mesma récita, as duas heroínas de Les Troyens (Berlioz), Cassandra e Dido.

1992 – O imperador Akihito visita a República Popular da China, sendo o primeiro imperador japonês a entrar no país.

1995 – Yolanda Saldívar é considerada culpada pelo assassinato da cantora Selena. Três dias depois, é condenada à prisão.

1997 – A Bolsa de Valores de Hong Kong, uma das maiores do mundo, cai 10,4%. A crise se espalha pelo resto do mundo, com as bolsas sofrendo enormes quedas.

2001 – Anúncio da comercialização do iPod.

2005 – Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e Munição no Brasil que deu a vitória à Frente parlamentar pelo direito à legitima defesa (vitória do “não”).

Nascimentos

1817 – Pierre Larousse, gramático e enciclopedista francês (m. 1875).

1853 – Capistrano de Abreu, historiador brasileiro (m. 1927).

1875 – Gilbert Newton Lewis, químico norte-americano (m. 1946).

1891 – Pedro Ludovico Teixeira, médico e político brasileiro, fundador da cidade de Goiânia (m. 1979).

1920 – Lygia Clark, pintora e escultora brasileira (m. 1988).

1940 – Pelé, ex-futebolista brasileiro.

1954 – Ang Lee, diretor de cinema taiwanês.

1957 – Martin Luther King III, advogado e ativista norte-americano.

1961 – Moacyr Góes, diretor de cinema brasileiro.

1972 – Kate del Castillo, atriz mexicana; e Fabrício Carpinejar, poeta e jornalista brasileiro.

1976 – Ryan Reynolds, ator canadense.

1984 – Izabel Goulart, modelo brasileira.

1989 – Clarice Falcão, atriz e cantora brasileira.

Falecimentos

1986 – Edward Doisy, bioquímico norte-americano (n. 1893).

1990 – Honorato Piazera, bispo brasileiro (n. 1911).

1993 – Euryclides de Jesus Zerbini, médico cardiologista brasileiro (n. 1912).

2002 – Nathan Juran, cineasta estadunidense (n. 1907).

2006 – Lebo Mathosa, cantora sul-africana (n. 1977).

2009 – Lou Jacobi, ator canadense (n. 1913); e Jack Poole, empresário canadense (n. 1933).

2011 – Marco Simoncelli, motociclista italiano (n. 1987).