Fatos históricos do dia 24 de agosto

Eventos

79 – As cidades romanas de Pompeia e Herculano são arrasadas pela erupção do vulcão Vesúvio.

1511 – Afonso de Albuquerque conquista Malaca (na Malásia), a primeira cidade do Sudeste asiático a ser controlada por europeus.

1690 – Fundação de Calcutá, na Índia.

1891 – Thomas Edison patenteia a câmera de cinema.

1954 – Suicida-se com um tiro de revólver no peito, aos 72 anos, o presidente brasileiro Getúlio Vargas.

1960 – Temperatura mais baixa já medida: 88 graus negativos, na Antártida.

1968 – No oceano Pacífico, a França deflagra a sua primeira bomba de hidrogênio.

1981 – Mark Chapman recebe a sentença de prisão perpétua pelo assassinato de John Lennon (em 1980).

1989 – A sonda espacial Voyager 2 passa por Netuno.

1991 – A Ucrânia declara a sua independência da União Soviética.

1992 – A CPI que investiga corrupções e desvios no governo de Fernando Collor aponta ligações entre o presidente e a sua família com o ex-tesoureiro Paulo César Farias, no chamado “Esquema PC”. Começam os processos pró-impeachment.

1995 – É lançado o sistema operacional Microsoft Windows 95.

2006 – Plutão é rebaixado à categoria de planeta-anão pela União Astronômica Internacional.

2008 – Encerramento dos jogos da 29ª Olimpíada, em Pequim (China).

2016 – Centro da Itália é atingido por terremoto de magnitude 6.2 na Escala Richter

Nascimentos

1907 – Oswaldo Bratke, arquiteto brasileiro (m. 1997).

1916 – Ruy de Freitas, jogador brasileiro de basquete (m. 2012).

1920 – Alex Colville, pintor canadense (m. 2013).

1924 – Jimmy Gardner, ator inglês (m. 2010).

1929 – Yasser Arafat, ex-presidente da OLP (Organização para a Libertação da Palestina).

1944 – Paulo Leminski, poeta e escritor brasileiro (m. 1988).

1947 – Paulo Coelho, escritor e compositor brasileiro.

1955 – Mike Huckabee, político norte-americano; e Donizete Galvão, poeta e jornalista brasileiro.

1957 – Stephen Fry, ator, roteirista e produtor cinematográfico norte-americano.

1962 – David Koechner, ator, cantor e comediante norte-americano.

1968 – Andreas Kisser, guitarrista da banda brasileira Sepultura.

1973 – Dave Chappelle, ator e comediante norte-americano.

1977 – John Green, escritor norte-americano.

1981 – Chad Michael Murray, ator norte-americano.

1984 – Rebeca Gusmão, ex-nadadora brasileira.

1988 – Rupert Grint, ator britânico.

2000 – Felipe Severo, ator brasileiro.

Falecimentos

1507 – Cecília de York, princesa da Inglaterra (n. 1469).

1770 – Thomas Chatterton, poeta inglês (n. 1752).

1882 – Luís Gama, jornalista e escritor brasileiro (n. 1830).

1940 – Paul Nipkow, inventor alemão (n. 1860).

1954 – Getúlio Vargas, político brasileiro (n. 1882).

1965 – Amílcar Barbuy, futebolista brasileiro (n. 1893).

1975 – Éamon de Valera, político irlandês (n. 1882).

1979 – Hanna Reitsch, piloto de testes alemão (n. 1912).

1990 – Victor Civita, jornalista e empresário italiano (n. 1907).

1997 – Walter George Durst, teledramaturgo brasileiro (n. 1922); e Luigi Villoresi, automobilista italiano (n. 1907).

2000 – Andy Hug, kickboxing suíço (n. 1964); e Bob McPhail, futebolista escocês (n. 1905).

2001 – Jane Greer, atriz norte-americana (n. 1924).

2009 – Toni Sailer, esquiador austríaco (n. 1935).

2012 – Félix Miélli Venerando, futebolista brasileiro (n. 1937).

2013 – Nílton de Sordi, futebolista brasileiro (n. 1931).

2014 – Antônio Ermírio de Moraes, empresário brasileiro (n. 1928); e Leonid Stadnik, veterinário ucraniano (n. 1970).

