Fatos históricos do dia 24 de março

Eventos

1707 — O Tratado de União de 1707 é assinado, unindo oficialmente os Reinos e Parlamentos da Inglaterra e Escócia para criar o Reino da Grã-Bretanha.

1854 — É oficializada a abolição da escravatura na Venezuela.

1882 — Robert Koch anuncia a descoberta da bactéria responsável pela tuberculose.

1896 — A. S. Popov faz a primeira transmissão de sinal de rádio da história.

1923 — A Grécia torna-se uma república.

1941 — Carmen Miranda se consagra ao ser a primeira e única artista do Brasil a deixar suas impressões das mãos e plataformas na “Calçada da Fama” do Chinese Theatre, em Los Angeles (EUA).

1944 — Segunda Guerra Mundial: em um evento posteriormente dramatizado no filme “Fugindo do Inferno”, 76 prisioneiros de guerra aliados começam a fugir do campo alemão Stalag Luft III.

1965 — A sonda lunar Ranger 9 da NASA, atinge a superfície da Lua e envia fotografias de boa resolução durante os minutos finais do voo, até o momento do impacto.

1976 — As Forças Armadas da Argentina dão um golpe de Estado e depõem a presidente Isabelita Perón, iniciando o Processo de Reorganização Nacional.

1989 — O navio superpetroleiro Exxon Valdez deixa escapar 240 mil barris (42.000 m³) de petróleo depois de encalhar no estreito Prince William, no Alasca, imergindo em óleo praticamente toda a fauna da região.

1991 — Ayrton Senna vence pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

1992 — O presidente brasileiro Fernando Collor manda destruir 90 pistas de pouso de garimpeiros em Roraima.

2004 — Formação do primeiro furacão de que se tem notícia no Sul do Oceano Atlântico, denominado Catarina, deixa em alerta a população dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

2015 — O voo Germanwings 9525 cai nos Alpes franceses matando todas as 150 pessoas a bordo.

Nascimentos

1834 — William Morris, escritor e designer britânico (m. 1896).

1839 — Horace Parnell Tuttle, astrônomo estadunidense (m. 1923).

1844 — Padre Cícero, religioso e político brasileiro (m. 1934).

1849 — Peixoto Gomide, político brasileiro (m. 1906).

1874 — Harry Houdini, ilusionista húngaro (m. 1926).

1886 — Edward Weston, fotógrafo estadunidense (m. 1958).

1909 — Clyde Barrow, ladrão e assassino estadunidense (m. 1934).

1910 — Richard Conte, ator estadunidense (m. 1975).

1911 — Joseph Barbera, cartunista estadunidense (m. 2006).

1912 — Dorothy Height, ativista estadunidense (m. 2010).

1932 — Paul Singer, economista brasileiro.

1947 — Roberto Mangabeira Unger, jurista brasileiro.

1951 — Tommy Hilfiger, estilista estadunidense.

1954 — Robert Carradine, ator estadunidense.

1970 — Sharon Corr, musicista irlandesa; e Esquerdinha, ex-futebolista brasileiro.

1973 — Jim Parsons, ator estadunidense.

1974 — Alyson Hannigan, atriz estadunidense.

1977 — Jessica Chastain, atriz estadunidense.

1979 — Lake Bell, atriz estadunidense.

1986 — Nathalia Dill, atriz brasileira.

Falecimentos

1901 — José Caetano de Lima, político brasileiro (n. 1821).

1903 — Sacramento Blake, médico e escritor brasileiro (n. 1827).

1905 — Júlio Verne, autor francês (n. 1828).

1917 — Teotônio Freire, escritor e naturalista brasileiro (n. 1863).

1961 — Matthew A. Hunter, engenheiro estadunidense (n. 1878).

1962 — Auguste Piccard, físico e explorador suíço (n. 1884).

1986 — Maurício Sirotsky Sobrinho, radialista e jornalista brasileiro (n. 1925).

1989 — Osvaldo Maia Penido, político brasileiro (n. 1908).

1997 — Alípio Martins, cantor brasileiro (n. 1945); e Walter Clark, produtor e executivo brasileiro (n. 1936).

1999 — Ladjane Bandeira, poetisa, artista plástica e escritora brasileira (n. 1927).

2000 — Marinho de Oliveira Franco, maestro e músico brasileiro (n. 1912).

2012 — João Mineiro, cantor brasileiro (n. 1935).

2014 — Paulo Schroeber, guitarrista, produtor, compositor e professor musical brasileiro (n. 1973).

