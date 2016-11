Fatos históricos do dia 24 de novembro

Eventos

496 – Eleição do papa Anastácio II.

642 – Eleição do papa Teodoro I.

1631 – A cidade de Olinda (Pernambuco) é incendiada pelos holandeses.

1822 – Chegada de João José da Cunha Fidié a Campo Maior, depois de 11 dias de marcha acelerada, de Oeiras, capital imperial do Piauí, com destino a Parnaíba.

1831 – O físico experimental inglês Michael Faraday anuncia a descoberta da lei do eletromagnetismo que leva seu nome, também conhecida como Lei da Indução.

1848 – Risorgimento: papa Pio IX, disfarçado, fugiu para Gaeta, fortaleza localizada no Reino das Duas Sicílias.

1859 – Publicado pela primeira vez o livro “A Origem das Espécies”, do naturalista britânico Charles Darwin.

1927 – Eclipse solar total é visto no Norte da Inglaterra e em Gales.

1932 – O presidente Paul von Hindenburg negocia com Adolf Hitler a formação de um novo governo na Alemanha.

1965 – Mobutu Sese Seko assume a presidência da República Democrática do Congo, dando início a 32 anos de ditadura.

1967 – O marechal Castello Branco outorga nova Constituição, legitimando o governo militar no Brasil.

1980 – Proclamado o Parque Nacional do Lago Malawi.

1992 – Adotada a bandeira do Tadjiquistão.

Nascimentos

1632 – Baruch de Espinoza, filósofo holandês (m. 1677).

1655 – Carlos XI, rei da Suécia (m. 1697).

1826 – Carlo Collodi, escritor italiano (m. 1890).

1861 – Cruz e Sousa, poeta brasileiro (m. 1898).

1864 – Toulouse-Lautrec, pintor francês (m. 1901).

1897 – Lucky Luciano, gângster norte-americano (m. 1962).

1925 – Simon van der Meer, físico dos Países Baixos, vencedor do Prêmio Nobel de Física (m. 2011).

1935 – Carlos Imperial, apresentador de televisão, compositor e produtor musical brasileiro (m. 1992).

1941 – Pete Best, primeiro baterista do grupo The Beatles.

1948 – Ekofa Mbungu, ex-futebolista congolês.

1954 – Emir Kusturica, ator e diretor de cinema bósnio.

1970 – Julieta Venegas, cantora mexicana.

1973 – Cássia Linhares, atriz brasileira.

1974 – Sabrina Parlatore, apresentadora de televisão brasileira.

1975 – Spasoje Bulajic, ex-futebolista esloveno.

1978 – Katherine Heigl, atriz estadunidense.

1979 – Joel Kinnaman, ator sueco.

1985 – Fabiano Lima, futebolista brasileiro.

1990 – Sarah Hyland, atriz norte-americana.

1994 – Reece Mastin, cantor australiano.

Falecimentos

62 – Aulo Pérsio Flaco, poeta satírico da Roma Antiga (n. 34 d.C.).

654 – Imperador Kotoku do Japão (n. 596).

1531 – Johannes Oekolampad, teólogo suíço, um humanista e reformador em Basileia (n. 1482).

1572 – John Knox, reformador escocês (n. 1513 ou 1514).

1870 – Conde de Lautréamont, poeta francês, autor de “Os Cantos de Maldoror”.

1929 – George Clemenceau, estadista, jornalista e médico francês (n. 1841).

1957 – Diego Rivera, pintor mexicano (n. 1886).

1963 – Lee Harvey Oswald, indiciado como assassino do presidente Kennedy, morto por Jack Ruby em Dallas, quando era transferido de prisão (n. 1939).

1982 – Sr. Barack Obama, economista queniano, pai do presidente norte-americano Barack Obama (n. 1936).

1990 – Juan Manuel Bordeu, automobilista argentino (n. 1934).

1991 – Eric Carr, baterista da banda norte-americana Kiss (n. 1950); e Freddie Mercury, cantor e compositor anglo-tanzaniano, líder do grupo de rock Queen.

2001 – Donald McPherson, patinador artístico canadense (n. 1945).

2002 – John Rawls, cientista político norte-americano (n. 1921).

2005 – Pat Morita, ator norte-americano (n. 1932).

2012 – Héctor Camacho, boxeador portorriquenho (n. 1962).

