Fatos históricos do dia 24 de outubro

Eventos

1848 –– Manaus (AM) é elevada à categoria de cidade.

1929 –– Fundação do Museu de Arte Moderna de Nova York (EUA).

1930 — O presidente Washington Luís é deposto, ponto culminante da Revolução de 1930, conduzindo Getúlio Vargas ao poder.

1933 — Lançamento da pedra fundamental de Goiânia (GO).

1945 — Criação da Organização das Nações Unidas. O Brasil faz parte dos primeiros 27 signatários.

1960 — Uma explosão na plataforma de lançamento matou dezenas de cientistas e técnicos da União Soviética.

1962 — O foguete soviético Sputnik 22 é lançado com destino a Marte

1970 — Salvador Allende, eleito no mês anterior, é confirmado como presidente pelo Congresso do Chile, se tornando o primeiro chefe-de-Estado marxista democraticamente eleito do mundo.

1973 — Encerra-se a Guerra do Yom Kipur.

1991 — Fernando Collor de Mello faz a primeira grande privatização de uma estatal – a siderúrgica mineira Usiminas, localizada em Ipatinga (MG).

2003 — Encerramento dos voos comerciais com o Concorde.

2008 — “Sexta-feira negra”, início da Crise do Crédito, a maior crise econômica mundial desde a Grande Depressão.

Nascimentos

1911 — Manuel Martins, pintor, ilustrador, desenhista, gravador, escultor e ourives brasileiro (m. 1979).

1915 — Bob Kane, cartunista norte-americano, criador do Batman (m. 1998).

1925 — Luciano Berio, compositor italiano (m. 2003).

1927 — Jean-Claude Pascal, cantor e ator francês (m. 1992).

1928 — Gabriel Laub, jornalista e escritor Tcheco (m. 1998).

1930 — The Big Bopper, pioneiro do rock and roll estadunidense (m. 1959).

1932 –– Ziraldo, quadrinista, chargista e escritor brasileiro.

1936 –– Bill Wyman, músico inglês; e David Nelson, ator, diretor e produtor de cinema norte-americano (m. 2011).

1939 –– Rosamaria Murtinho, atriz brasileira.

1944 — Ted Templeman, cantor, guitarrista e produtor musical norte-americano.

1947 — Kevin Kline, ator norte-americano.

1966 –– Vagner Mancini, futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1970 –– Fernanda Venturini, jogadora de vôlei brasileira.

1977 –– Chris Flores, jornalista brasileira.

1996 — Kyla Ross, ginasta norte-americana.

Falecimentos

996 — Hugo Capeto, rei dos Francos (n. 941).

1601 — Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês (n. 1546).

1725 — Alessandro Scarlatti, compositor italiano (n. 1660).

1865 — Paul Bogle, rebelde e mártir jamaicano (n. 1822).

1903 — Júlio de Castilhos, advogado e político brasileiro. (n. 1860).

1917 — William James Herschel, inventor da moderna papiloscopia (n. 1833).

1957 — Christian Dior, estilista francês (n. 1905).

1991 — Gene Roddenberry, humanista, roteirista e produtor de televisão norte-americano (n. 1921).

1994 — Raúl Juliá, ator portorriquenho (n. 1940).

2005 — Rosa Parks, ativista estadunidense pelos direitos civis dos negros (n. 1913).

Comentários