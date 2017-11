Fatos históricos do dia 25 de novembro

Evento

1875 – O Reino Unido adquire o controlo do Canal do Suez, através da compra de 176 602 acções ao Egipto.

1889 – O governo britânico entrega uma nota ao governo português protestando pela decisão de Portugal de considerar os territórios entre Angola e Moçambique como dependentes da soberania portuguesa.

1897 – A Espanha concede autonomia política e administrativa a Porto Rico.

1900 – 39as eleições gerais portuguesas, com nova vitória do partido no governo. As listas monárquicas vencem em Lisboa e no Porto, não sendo eleitos deputados republicanos, mesmo que a sua votação tenha aumentado.

1911 – D. Manuel Vieira de Matos, bispo da Guarda, é entregue ao poder judicial, acusado de desrespeitar a Lei da Separação do Estado da Igreja.

1917 – Primeira Guerra Mundial: Batalha de Cambrai – A maior parte dos avanços efectuados pela força blindada britânica são perdidos devido aos contra-ataques alemães.

1933 – Na Alemanha, manifestação de protesto do movimento de resistência contra a política nazista em matéria eclesiástica.

Nascimentos

1703 – Jean-François Séguier, botânico e astrônomo francês (m. 1784).

1758 – John Armstrong, Jr., militar e político norte-americano (m. 1843).

1814 – Julius Robert von Mayer, físico alemão (m. 1878).

1841 – Ernst Schröder, matemático alemão (m. 1902).

1844 – Karl Benz, engenheiro alemão, um dos inventores do automóvel (m. 1929).

1845 – Eça de Queirós, romancista português (m. 1900).

1868 – Ernesto Luís de Hesse-Darmstadt, grão-duque de Hesse-Darmstadt (m. 1937).

1873 – Pierre Lacau, egiptólogo francês (m. 1963).

Falecimentos

1968 – Upton Sinclair, escritor estadunidense (n. 1878).

1970 – Yukio Mishima, novelista e dramaturgo japonês (n. 1925).

1974 – U Thant, diplomata birmanês, terceiro Secretário-Geral da ONU (n. 1909).

1989 – Armand Salacrou, dramaturgo francês (n. 1899).

1998 – Eli Coimbra, jornalista brasileiro (n. 1942).

2013 – Chico Hamilton, baterista norte-americano (n. 1921).

2016 – Fidel Castro, 15º Presidente de Cuba e comandante da Revolução Cubana, (n. 1926)

